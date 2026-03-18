Folgore Delfino Curi Pescara-Lanciano FC, la sfida al San Marco

Si giocherà regolarmente al Campo San Marco di Pescara, domenica prossima, la partita Folgore Delfino Curi-Lanciano FC. La decisione definitiva è stata presa in seguito al parere negativo espresso dalla Questura di Chieti sulla eventuale disputa della sfida sul campo neutro di Ortona.

L’incontro verrà pertanto disputato nell’impianto pescarese che tradizionalmente ospita le gare casalinghe della formazione di Eccellenza biancazzurra. A tal proposito, in seguito al tavolo tecnico tenutosi nel pomeriggio di martedì, è stato stabilito che, a disposizione dei supporter rossoneri frentani, sono stati messi a disposizione 500 biglietti per assistere al match in programma domenica 22 marzo, con fischio d’inizio alle ore 15.

Il costo del singolo tagliando è di 10 euro, e la prevendita degli stessi biglietti ospiti sarà gestita dalla società del Lanciano FC. I biglietti per il settore ospiti non potranno pertanto essere acquistati al campo San Marco nel giorno della partita.

La società della Folgore Delfino Curi desidera comunque ringraziare la società dell’Ortona Calcio per la disponibilità a concedere la propria struttura.