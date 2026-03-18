“Essentially Ellington and Strayhorn”, la stagione del Kabala si chiude con il Marco Marzola Quartet

Giovedì 19 marzo la stagione 2026 del Kabala si completa con un concerto di assoluto livello internazionale: "Essentially Ellington and Strayhorn" è l'omaggio ai due grandi maestri del jazz proposto dal Marco Marzola Quartet con la presenza speciale del sassofonista Tony Kofi. "Essentially Ellington and Strayhorn" è un progetto che unisce quattro musicisti di sicuro spessore come il sassofonista Tony Kofi, il contrabbassista Marco Marzola, il pianista Nico Menci e il batterista Alfonso Vitale.

L'intenzione del quartetto è condividere la grandezza del repertorio di Duke Ellington e Billy Strayhorn, portando la propria firma e il "tono" delle singole personalità all'interno delle composizioni dei due geni. Una musica fondamentale per l'evoluzione del jazz, un vero e proprio "canone" in grado di stabilire un riferimento prezioso ed essenziale per le generazioni successive. Al termine del concerto la serata proseguirà poi con l’After Kabala, una jam session gratuita al Caffé Letterario. Il concerto si terrà nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo in via delle Caserme, 58.