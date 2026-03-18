Francesca Mannocchi e Rodrigo D'Erasmo di scena con "Crescere, la guerra" al Teatro Massimo

Francesca Mannocchi e Rodrigo Dâ€™Erasmo saranno di scena con Crescere, la guerra al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 11 aprile alle 21. Un progetto teatrale capace di parlare in modo diretto e necessario al presente, portando sulla scena ciÃ² che spesso resta ai margini del dibattito pubblico: le ferite della guerra, le trasformazioni del corpo e dello sguardo, la responsabilitÃ di raccontare. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com . Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

Lo spettacolo â€” unâ€™intensa tessitura di parola, musica e testimonianza â€” continua il suo viaggio per raccontare cosa significhi crescere in un mondo attraversato dai conflitti, restituendo al pubblico una narrazione che intreccia esperienza personale, attualitÃ e riflessione collettiva. La voce e il racconto di Francesca Mannocchi incontrano il paesaggio sonoro originale creato da Rodrigo Dâ€™Erasmo, dando vita a un dispositivo scenico essenziale e potentissimo.

Francesca Mannocchi Ã¨ una giornalista, scrittrice e documentarista italiana specializzata di migrazioni e conflitti. Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Somalia, Chad, Kenya, Sud Sudan, Bangladesh, Palestina e Israele. Dal 2022 segue lâ€™invasione russa in Ucraina e ha realizzato, prodotto da Fandango, il documentario â€˜Lirica Ucrainaâ€™ con cui ha vinto nel 2025 il David di Donatello per il miglior Documentario.



Rodrigo Dâ€™Erasmo Ã¨ un violinista, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore di formazione classica, dal 2001 ad oggi ha registrato decine di album e suonato con numerose band e artisti tra cui Mark Lanegan, Muse, Damon Albarn, Rokia TraorÃ© e molti altri. Dal 2008 Ã¨ il violinista degli Afterhours, con cui ha vinto tra gli altri il premio della critica al Festival di Sanremo 2009 e il premio Tenco nel 2012.