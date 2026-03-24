“Dalla lirica al jazz”: la grande musica per la Fondazione Genti d’Abruzzo

La grande musica incontra la solidarietà in una serata che unisce prestigio internazionale e sostegno concreto alla cultura abruzzese. Domenica 29 marzo alle ore 19 l’Auditorium Petruzzi ospiterà il concerto benefico “Dalla Lirica al Jazz”, iniziativa promossa dalla Fondazione Genti d’Abruzzo per sostenere le attività culturali, educative e museali dell’ente.

Protagonisti dell’evento saranno il soprano Martina Serafin e il basso Alessandro Guerzoni, accompagnati al pianoforte da Enrica Ruggiero con la partecipazione di Elisabetta Guerzoni come voce narrante. Il programma attraversa alcuni dei momenti più celebri del repertorio lirico, sacro e sinfonico, da Mozart a Puccini, da Schubert a Mascagni, fino alle atmosfere del musical e del jazz con brani di Gershwin, Rodgers & Hammerstein, Ennio Morricone e grandi classici della tradizione americana.

Martina Serafin, soprano nata a Vienna, è considerata una delle più autorevoli interpreti del repertorio pucciniano e si è esibita nei principali teatri del mondo, dal Teatro alla Scala di Milano al Metropolitan di New York, dal Covent Garden di Londra all’Arena di Verona e al San Carlo di Napoli, passando per Vienna, Parigi, Berlino e Roma. Tra i ruoli che l’hanno consacrata a livello internazionale spiccano Tosca, interpretata in produzioni dirette da maestri come Zubin Mehta e Antonio Pappano, e Turandot, diretta da Riccardo Chailly, Placido Domingo e Franco Zeffirelli, oltre a numerose interpretazioni di Manon Lescaut e La fanciulla del West nei maggiori teatri europei e sudamericani.

Alessandro Guerzoni, nato a Pescara, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e ha perfezionato la propria formazione al Mozarteum di Salisburgo, all’Accademia Pescarese e a Milano con Bonaldo Giaiotti. Dopo il debutto, giovanissimo, al Teatro Marrucino di Chieti, ha cantato successivamente al Teatro La Fenice di Venezia e al Rossini Opera Festival, avviando una carriera che lo ha portato a collaborare con direttori e registi di fama mondiale come Claudio Abbado, Zubin Mehta, Antonio Pappano, Peter Brook e Franco Zeffirelli, affrontando un repertorio che spazia da Monteverdi ai compositori contemporanei.

La serata si aprirà alle 19 con un calice di benvenuto offerto dal Caffè Letterario, seguito dal concerto. Al termine, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare alla cena tematica “A tavola con l’opera” nel Caffè Letterario, su prenotazione. Con un unico biglietto di 25 euro sarà possibile assistere al concerto, partecipare all’aperitivo di benvenuto e ricevere un ingresso omaggio valido fino a fine 2026 per il Museo delle Genti d’Abruzzo e per il Museo Civico Basilio Cascella. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ciaotickets e presso la biglietteria del Museo delle Genti d’Abruzzo.

«Questo concerto rappresenta molto più di un appuntamento musicale – dichiara il presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo Luigi Di Alberti – perché unisce la qualità artistica di interpreti di livello internazionale alla volontà di sostenere concretamente le attività della Fondazione. La cultura vive grazie alla partecipazione della comunità e iniziative come questa dimostrano quanto la solidarietà possa diventare uno strumento fondamentale per preservare e valorizzare il nostro patrimonio».

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi promossi dalla Fondazione con l’obiettivo di rafforzare il legame tra spettacolo, territorio e sostegno alle istituzioni culturali, offrendo al pubblico un appuntamento di alto profilo artistico e allo stesso tempo un contributo concreto alle attività del Museo delle Genti d’Abruzzo.