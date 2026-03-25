Big One (tribute Pink Floyd) in concerto al teatro Circus

Nati nel 2005, protagonisti di tour italiani ed esteri che li hanno consacrati come migliore tribute band floydiana in Europa, i Big One saranno in concerto al Teatro Circus di Pescara il 28 marzo alle 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Info: 085.9047726, www.besteventi.it . I Big One hanno quattordici anni di attività durante i quali hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali David Gilmour e compagni hanno scritto la storia del rock.

I Big One si esibiscono con il classico organico a settetto e con un allestimento di suoni, luci e video fedele al clima floydiano, ma soprattutto con rigore e passione: “Col passare degli anni miglioriamo sempre il repertorio, per qualità e particolari aggiunti. Ci atteniamo, diversamente da tante cover band, alla vera essenza del gruppo inglese, ai loro migliori live, ai veri Pink Floyd. Mettiamo tanta passione nel fare ciò che proponiamo al pubblico. Non basta rifare le stesse note per essere una tribute band. Oggi ci provano in tanti, hanno capito che c’è un buon ritorno, anche economico, ma pochi ci riescono. Devi averla dentro quella musica e noi modestamente l’abbiamo!”.

I Big One sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale più autorevole, “la migliore tribute band europea per l’esecuzione della musica dei Pink Floyd”, in particolare per le versioni live dei più celebri concerti della band inglese.