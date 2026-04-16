Fun Fest Pescara 2026: la terza edizione trasforma L’Arca nell'epicentro della cultura pop

Il Fun Fest Pescara annuncia ufficialmente la sua terza edizione, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ogni generazione: dal 24 al 26 aprile, il Centro l’Arca di Spoltore diventerà un universo senza limiti dove la cultura pop prende vita attraverso incontri, musica e performance. Quest’anno la manifestazione compie un importante salto in alto grazie al patrocinio del Comune di Spoltore, guidato dal sindaco Chiara Trulli con la preziosa collaborazione dell'assessorato alla cultura di Nada Di Giandomenico. Fondamentale per il rafforzamento della visione artistica e territoriale è inoltre il supporto dell’Associazione Fonderie ARS di Annalica Bates Casasanta.

Il festival nasce da una visione condivisa con il Centro L’Arca e il suo direttore, l’Ing. Paolo Fernando Palombo, sostenuta con continuità dal Multiplex Arca e dal Conad Superstore. La crescita del progetto è testimoniata anche dalle nuove connessioni strategiche: la partnership con lo “Zoomix” di Lanciano (Ch) e l’ingresso ufficiale nel CFC – Comics Festival Community, la rete nazionale che ridefinisce la condivisione della cultura pop in Italia. Il programma vanta una parata di stelle del doppiaggio e dell’intrattenimento.

Tra gli ospiti più attesi figurano il doppiatore e creator Maurizio Merluzzo, Mino Caprio (voce di Peter Griffin), Riccardo Suarez (Angel Dust) e Alex Polidori (voce di Tom Holland/Spider-Man). A completare il parterre dei doppiatori ci saranno Sara Giacopello, Flavia De Angelis, Filippo Ferrin, Cristina Garosi e Francesca Rovaris da “Vampirina Teenage Vampire”. Il festival celebrerà anche la storia della TV con l'iconico Uan e la Bim Bum Bam Cartoon Band, oltre a Danilo Bertazzi e Lorenzo Brachetti, volti storici della Melevisione.

Le serate saranno dedicate alla grande musica dal vivo: venerdì 24 aprile l'energia del cartoon party più grande d'Italia "Mai Dire Goku", mentre sabato 25 aprile Giorgio Vanni e Max Longhi presenteranno in anteprima assoluta il nuovo spettacolo “GIORGIO VANNI - IL FORMAT”, seguito dal dj set di Daniel Tek. Durante il giorno, l’evento si articolerà in diverse aree tematiche: l’Asian Zone coordinata da DASK con Arrosticini&Kpop, l’area LEGO a cura di Abruzzo Brick, il cuore digitale dell’Area Gaming con Bitstore, la Games Arena con Play On Tour e La Tana dei Goblin di Pescara, e la Magic Arena gestita da Commander MT Gang.

Grande novità di quest'anno è la Cosplay Hub coordinata da Peciu (Pietro Mastroieni), con la partecipazione di Salotto Cosplay, Lama Cosplay e l'assistenza di LAV Cosplay, che culminerà nel grande Cosplay Contest domenicale. Lo spirito "street" sarà garantito dal flash mob dedicato a Michael Jackson curato dalla scuola di danza “Domus” e dalla musica itinerante della Miwa Street Band. Il cuore creativo batterà nell’Artist Alley, coordinata da Zeth Castle (Giovanni Zaccaria) e rappresentata dal manifesto ufficiale firmato da Spugna (Tommaso Di Spigna).

Completano la ricca offerta culturale i talk con Kristian Sensini e Alba Di Ferdinando, le aree cariche di adrenalina con l'Escape Room di "Enygmo" e lo show di wrestling della FIW con la partecipazione straordinaria di Miss Monica. A guidare il pubblico in questa tre giorni saranno tre voci d'eccezione: Mattia Travierso, Jasmine e Lalavend. Il Fun Fest Pescara 2026 non è più solo un evento da visitare: il Centro L’Arca di Spoltore diventerà un universo in cui abitare.