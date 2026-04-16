Giornata Mondiale della Voce: tra scienza, musica e consapevolezza a Cepagatti

In occasione della Giornata Mondiale della Voce, si terrÃ a Cepagatti un'importante conferenza dedicata alla prevenzione, alla cura e al benessere vocale. L'evento avrÃ luogo dunque sabato 18 aprile dalle ore 15 nell'aula del consiglio comunale. L'iniziativa si propone di esplorare la voce umana attraverso una prospettiva multidisciplinare, unendo competenze mediche, psicologiche, artistiche e ingegneristiche. L'evento, che si concluderÃ con un dibattito aperto al pubblico, Ã¨ organizzato da A.M.A. By Blue Notes e gode del patrocinio del Comune di Cepagatti.

La dimensione artistica sarÃ rappresentata da Alessandra Dambra, docente di canto e cantante, che parlerÃ dei processi espressivi e della voce come linguaggio artistico nella pratica del cantante. La sessione tecnico-pratica sarÃ invece affidata alla dottoressa Daniela Cardone e al dottor David Perpetuini, entrambi docenti di Ingegneria Biomedica nell'UniversitÃ degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti. Il loro intervento analizzerÃ i fattori umani nella performance vocale, con un focus sulla modellistica biomedica e i correlati neurali della voce in pubblico.

"La voce non Ã¨ solo uno strumento di comunicazione, ma l'espressione piÃ¹ profonda della nostra identitÃ e del nostro equilibrio psicofisico - dichiara la docente e presidente di A.M.A. By Blue Notes, Alessandra Dambra - Attraverso questo incontro, l'obiettivo Ã¨ fornire a professionisti e appassionati una consapevolezza nuova, che unisca la disciplina tecnica del canto alla comprensione scientifica e al benessere emotivo, permettendo a ognuno di trovare e proteggere la propria firma vocale unica".

Il programma della giornata prevede diversi interventi di alto profilo tecnico e scientifico. AprirÃ i lavori il dottor Luca D'Agostino, primario del Reparto di Otorinolaringoiatria della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, con un approfondimento clinico dal punto di vista Orl. A seguire la dottoressa Giulia Paglialonga, psicologa e psicoterapeuta, affronterÃ il tema dell'ansia da prestazione, offrendo strumenti per trasformare questa sfida in un'opportunitÃ di crescita.