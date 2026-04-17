Ecomob, tutto pronto per la nona edizione

Appuntamento dal 22 al 24 maggio prossimi a Pescara, nella zona del centro cittadino, per la nona edizione di Ecomob, la prima grande fiera dedicata alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy.



“Un format dinamico, il posto ideale per creare networking e con una visibilità concreta - commentano gli organizzatori della Ecolife -. Un'edizione importante, che ci avvicina alle prime dieci candeline. Andiamo avanti con determinazione, facendo della città di Pescara il punto di riferimento nazionale per la promozione e la diffusione della cultura green”.



Novantamila il totale dei visitatori delle edizioni precedenti, con quattrocento espositori e quasi cinquanta workshop organizzati.

Fra le novità di questa edizione, circuito per minimoto elettriche in collaborazione con Sterrare è umano e test drive per scooter elettrici. Presente inoltre uno spazio Aci - Automobile club d’Italia con il progetto Guida… la tua vita, dedicato a formazione e educazione alla sicurezza stradale.



Confermato il format degli espositori, con proposte di mezzi elettrificati con produttori provenienti da tutta Italia. Torna anche il premio Greennovation, segno di apprezzamento per le iniziative intraprese da aziende, startup e PA a favore dell’ambiente, per l’adozione di pratiche responsabili e per la capacità di coniugare innovazione, etica e rispetto delle risorse naturali.



Nel corso della manifestazione, inoltre, nello spazio Regione Abruzzo, attività di promozione e animazione, con info utili alla scoperta del patrimonio storico, culturale e naturale custodito all’interno delle Aree Protette regionali.



Ecomob ha l’alto patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il patrocinio della Regione Abruzzo, della Camera di Commercio Chieti - Pescara, del Comune di Pescara, e di Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.