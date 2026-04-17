Acqua di nuovo potabile, rientra l'emergenza

La Asl di Pescara ha comunicato ufficialmente che l’acqua è potabile. È quanto emerso dall'analisi dei campioni d’acqua prelevati a seguito dei lavori di rifacimento della condotta Giardino.

Alla luce degli esami eseguiti, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha revocato immediatamente l’ordinanza relativa alla non potabilità firmata la scorsa settimana: la situazione è tornata alla normalità e l’acqua può essere nuovamente utilizzata per tutti gli usi.

“Un sentito ringraziamento a tutti - si legge in una nota - per la pazienza e la collaborazione dimostrate in questi giorni. Grazie agli operatori del Centro operativo comunale che hanno risposto a 900 telefonate in tre giorni e a tutti coloro che hanno lavorato con grande impegno in occasione dell'interruzione idrica che ha coinvolto ben 19 comuni”.