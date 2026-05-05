Il ColibrÃ¬ Ensemble chiude la Stagione con la Nona di Beethoven

Sabato 9 maggio, alle 19 allâ€™Auditorium Flaiano, il ColibrÃ¬ chiuderÃ la Stagione 2025-2026 con la Nona Sinfonia di Beethoven, un concerto imperdibile e unico visto che la sinfonia sarÃ eseguita come di consueto senza direttore e vedrÃ uniti cantanti solisti, coro e orchestra del ColibrÃ¬ Ensemble, per un organico di oltre cento artisti sul palcoscenico.

Â«Da diversi anni abbiamo in mente di eseguire questa sinfonia - racconta il direttore artistico Andrea Gallo - e trattandosi di un capolavoro assoluto abbiamo sempre provato un profondo rispetto e un devoto timore nei confronti di questa incredibile partitura. Lâ€™avevamo messa in programma nella stagione poi interrotta dalla pandemia ed Ã¨ giunto ora il momento di realizzare questo sognoÂ».

Lâ€™orchestra nel corso della Stagione ha aggiunto al proprio organico una formazione corale organizzata, preparata e curata dal MÂ° Christian Starinieri. Il coro del ColibrÃ¬, che ha giÃ riscosso successo con il sold out del Requiem di Mozart dello scorso febbraio, sarÃ sabato sul palco con lâ€™orchestra.

Â«Nel Requiem ci siamo trovati benissimo - continua Gallo - oltre ogni aspettativa, considerando che non avevamo mai realizzato un concerto senza direttore e con il coro. Siamo quindi entusiasti di ritrovarci ancora per questa eccezionale occasioneÂ».

Oltre al coro, saranno sul palco con il ColibrÃ¬ anche quattro cantanti solisti: la soprano Cecilia Taliano Grasso, il mezzosoprano Giulia Alletto, il tenore Timoteo Bene Junior e il baritono Carlo Sgura. I biglietti, giÃ prossimi al sold out, si possono acquistare in uno dei punti vendita (Cartolibreria Bovio, Santangelo Outlet Village), online su diyticket.it . Per info: 328.3638738 - colibriensemble.it - diyticket.it.

Punti vendita:

- Cartolibreria Bovio - Viale Bovio, 126 Tel. 085 4225735

- Santangelo Outlet Village (sede) Tel. 328 3638738