A Spoltore si parla di futuro: Cristiano De Mei presenta "AI Alleanze Intelligenti" alla biblioteca comunale

Sabato 9 maggio alle ore 17 la biblioteca comunale di Spoltore ospiterÃ la presentazione del libro "AI Alleanze Intelligenti. PerchÃ© lâ€™intelligenza artificiale Ã¨ un supporto al nostro lavoro", scritto da Cristiano De Mei. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto su uno dei temi piÃ¹ attuali e dibattuti del panorama tecnologico e professionale contemporaneo, analizzando come l'integrazione tra mente umana e algoritmi possa generare nuove opportunitÃ di crescita.

L'autore Cristiano De Mei, Head of Information Technology presso Fideuram, dialogherÃ nel corso del pomeriggio con Giuseppe Basile, Managing Consultant di MA.FI. Lâ€™incontro approfondirÃ le tesi sostenute nel volume, edito da guerinNext, che si propone di scardinare i pregiudizi legati alla sostituzione del lavoro umano da parte delle macchine, promuovendo invece una visione di cooperazione e supporto reciproco tra l'uomo e le nuove tecnologie digitali.

L'appuntamento si aprirÃ con i saluti istituzionali del sindaco di Spoltore, Chiara Trulli e dellâ€™Assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico. L'iniziativa vede inoltre la collaborazione della libreria Giunti al Punto; la Biblioteca di Spoltore come un centro nevralgico per il dibattito culturale e la formazione dei cittadini sulle sfide del futuro.