Dalla colazione al dj set: il 7 giugno al centro di Pescara arriva il format “Morning Club”

Per una domenica mattina, quella del 7 giugno, l'area centrale della città si trasformerà in uno spazio per ascoltare la musica mentre si consuma la colazione o il brunch. Si chiama “Pescara Morning Event - Cream” l'evento che l'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese annuncia per la prima domenica di giugno, un appuntamento pensato per "sostenere le attività commerciali e di ristorazione della zona, favorendo un contesto di aggregazione in cui l’elemento commerciale si integra con quello di intrattenimento per la cittadinanza". L'area interessata è quella di corso Umberto I, nel tratto compreso tra Piazza della Rinascita e via G. Carducci/Viale Regina Elena e il format è quello denominato “Morning Club”, ampiamente sperimentato con successo in diverse realtà, finalizzato alla diffusione della musica house ed elettronica in orario diurno per intrattenere i cittadini in spazi urbani unendo musica di qualità e aggregazione sociale. A curare questo appuntamento sarà la DJ PROMOTION che ha presentato una proposta al Comune.

Ecco il programma:

Ore 10:00 – 11:30 – Musica live con artisti locali

Ore 11.30 – 15.00 – Dj set house ed elettronica con Dj Guest nazionali e internazionali

"Pescara sta dimostrando di essere una città moderna, al passo con i tempi, garantendo una qualità altissima degli appuntamenti, che attraggono anche molti giovani e promuovono l'immagine della città", commenta Cremonese ricordando il successo dei grandi eventi degli ultimi anni. "Il 7 giugno è una delle date volute dal Comune che richiamerà pubblico anche da fuori, ne sono certo. Sono particolarmente contento, peraltro, di dare spazio agli operatori locali, come ho sempre fatto in questi anni in molteplici occasioni".