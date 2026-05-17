Oltre 350 studenti all’evento “Ambiti Applicativi della Psicologia”

Si è concluso con grande partecipazione l’evento “Ambiti Applicativi della Psicologia”, svoltosi il 14 e 15 maggio presso l’Aula Manzoli dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e promosso da AltraPsicologia Abruzzo ed Erga Omnes, con il patrocinio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo e del Dipartimento di Psicologia dell’Università “G. d’Annunzio”.

L’iniziativa ha registrato la presenza di oltre 350 studenti e studentesse dei corsi di Psicologia, confermandosi come un importante momento di orientamento, approfondimento e confronto sul futuro della professione psicologica.

Nel corso delle due giornate, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino i numerosi ambiti applicativi della disciplina grazie agli interventi di professionisti ed esperti del settore, che hanno condiviso esperienze, competenze e prospettive concrete sul mondo del lavoro.

Tra i temi affrontati: psicologia del lavoro, neuropsicologia, psicologia scolastica, psicologia dell’emergenza, etnopsicologia, psicologia giuridica, psicologia ambientale e psicologia di comunità, offrendo una panoramica ampia e attuale delle possibilità professionali legate alla formazione psicologica.

L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per creare uno spazio di dialogo e crescita condivisa tra studenti, professionisti e realtà associative del territorio, valorizzando il ruolo della Psicologia come disciplina sempre più centrale nei contesti sociali, educativi e lavorativi.

Gli organizzatori desiderano ringraziare tutti i relatori, i partecipanti e le realtà coinvolte che, con il loro contributo, hanno reso possibile il successo dell’iniziativa.