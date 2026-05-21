A Cepagatti il convegno “Il Mondo del Terzo Settore: le novità del 2026”

Si terrà venerdì 22 maggio dalle ore 15 alle ore 19, nella Sala Convegni del Comune di Cepagatti, in via Raffaele D’Ortenzio 4, il convegno dal titolo “Il Mondo del Terzo Settore: le novità del 2026”, iniziativa dedicata all’approfondimento delle principali novità normative, fiscali e organizzative che interessano il mondo del Terzo Settore. L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto rivolta a enti del Terzo Settore, associazioni, professionisti, cooperative sociali, realtà del volontariato e operatori impegnati nel tessuto associativo del territorio, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare le trasformazioni e le nuove sfide che interessano il settore. Nel corso dell’incontro verranno approfonditi i temi legati all’evoluzione della normativa, agli aspetti fiscali, alla gestione amministrativa e alle opportunità di sviluppo per gli enti e le associazioni.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali sarà ragionier Ugo Torti (Lapet Pescara). Relatore del convegno sarà il Dott. Giuseppe Cannatà, che affronterà i temi connessi alla riforma degli Enti del Terzo Settore. Interverranno inoltre il dottor Salvatore Gizzi (Lapet L’Aquila/Teramo) e il dottor Francesco Colagreco, presidente provinciale ASC Chieti – Attività Sportive Confederate, che porterà il proprio contributo sul ruolo dell’associazionismo sportivo all’interno del contesto del Terzo Settore e sulle prospettive di sviluppo delle realtà associative del territorio. L’incontro sarà moderato dal dottor Pierpaolo Canzano. L’iniziativa si propone inoltre come momento di dialogo e condivisione tra realtà associative, favorendo la costruzione di reti territoriali e lo scambio di esperienze e buone pratiche.