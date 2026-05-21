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Incidente tra auto e moto sull'autostrada A14, interviene l'elisoccorso

Due feriti trasportati in ospedale a Chieti, ecco tutti i dettagli

Redazione
Cronaca
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Traffico bloccato sull'autostrada A14, nel tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud, in entrambe le direzioni, per consentire l'intervento dell'elisoccorso in seguito a un incidente. Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un'automobile e una moto. Sono rimasti feriti il conducente e il passeggero del mezzo a due ruote, trasportati all'ospedale di Chieti. 

Sul posto, oltre all'elicottero del 118, sono intervenuti l'ambulanza e la polizia autostradale. Concluso l'intervento di soccorso, il traffico, dopo circa un quarto d'ora, è ripreso, con delle code. Ha coordinato le operazioni il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.

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