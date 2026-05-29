Ecomob, chiusa la nona edizione: premio Greennovation al progetto La Ciclobeer

In archivio la nona edizione di Ecomob, l’expo dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy, che ha animato piazza Salotto e il centro della città di Pescara dal 22 al 24 maggio scorsi. Trenta espositori in rappresentanza dei tre temi cardine dell’evento, dunque, lo stand della Regione Abruzzo con laboratori per bambini, Sterralandia, il percorso per minimoto elettriche per bambini e con Aci la simulazione di guida in stato di ebbrezza e sonnolenza grazie a speciali occhiali e tappeto emozionale. Oltre alla collaborazione con RethinkMob per gli eventi sul palco principale.



“Lavoriamo già alla prossima edizione, la decima: un traguardo importante - commentano gli organizzatori della Ecolife -. Quest’anno oltre che con l’expo abbiamo animato piazza Salotto con un incontro dedicato allo stato della ciclabilità in Abruzzo, co-organizzato con la Camera di Commercio di Chieti - Pescara, confermandoci sempre più come punto di riferimento per tutti i temi che animano il mondo della mobilità sostenibile, del turismo attivo e della green economy”.



Il premio Greennovation che rappresenta un segno di apprezzamento per le iniziative intraprese da aziende, startup e PA a favore dell’ambiente, per l’adozione di pratiche responsabili e per la capacità di coniugare innovazione, etica e rispetto delle risorse naturali è andato al progetto La Ciclobeer, originale e insolito “bar a pedali” nato da un’idea del ventiquattrenne Lorenzo Di Donato di Bucchianico e realizzato con il padre Piero.



“La Ciclobeer nasce da un’intuizione, un guizzo, mentre in famiglia e amici eravamo a fare le famose bottiglie di pomodoro - racconta con simpatia Lorenzo Di Donato -. La struttura è stata realizzata a mano da mio padre con l’aiuto di colleghi del posto di lavoro, un’azienda di forniture industriali. Abbiamo già partecipato a diversi eventi in Italia portando la nostra Ciclobeer e abbiamo l’idea di realizzare un tour nelle città italiane. Di fatto è un “bar a pedali” che ospita dieci persone in tutta sicurezza, con un responsabile nostro che guida effettivamente il mezzo. E serviamo birra artigianale abruzzese, in particolare della Garagardo 45”.

La kermesse si è aperta appunto la mattina di sabato 23 maggio con un incontro dedicato al tema Ciclovie d’Abruzzo: infrastrutture strategiche per turismo e mobilità sostenibile. Un momento di analisi della situazione, co-organizzato con la Camera di Commercio di Chieti - Pescara, con il racconto delle esperienze in corso e dei progetti. Per fare il punto della situazione e creare network fra i vari attori. Hanno partecipato: Fabio Pizzica - responsabile dell'Ufficio AIA e Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo, Antonella Valente - responsabile dell’Ufficio Politiche Turistiche Regione Abruzzo; Gianluca De Santis - Camera di Commercio Chieti-Pescara. Per l’esperienza delle ciclovie esistenti: Carlo Ricci - Gal Costa dei Trabocchi, ha presentato Rete Ciclabile dei Trabocchi e Rete Ciclabile della Provincia di Chieti, è stata presentata Ciclovie della Transumanza e Jessica Martella - Assessore del Comune di Pineto, ha parlato di Ciclovie del Cerrano e per I percorsi di Ermes il contributo di Enrico Paolini - Progettista I Percorsi di Ermes - Magic Italy’s Centre. Per le ciclovie in via di progettazione e realizzazione, si è parlato della Val di Foro con Amerigo Orlando - Sindaco di Villamagna e Luca Mancini - Architetto progettista, oltre che di Binaria.



Ecomob ha l’alto patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il patrocinio del Consiglio regionale d’Abruzzo, della Camera di Commercio Chieti - Pescara, del Comune di Pescara, e di Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Oltre al patrocinio di Pescara energia, Pescara multiservice e Ambiente Spa.