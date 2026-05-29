Una settimana da Vigili del Fuoco, ancora aperto il bando per i Campi Giovani 2026

Una settimana per conoscere da vicino il lavoro dei Vigili del Fuoco, imparare il valore della sicurezza e vivere un'esperienza concreta di cittadinanza attiva.

Ãˆ stato pubblicato il bando per "Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco", il progetto rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni che desiderano partecipare ai Campi Giovani 2026.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di avvicinare i piÃ¹ giovani alla cultura della prevenzione, della responsabilitÃ e del bene comune.

Il progetto offrirÃ ai partecipanti la possibilitÃ di vivere una settimana formativa e coinvolgente accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso attivitÃ pratiche, momenti educativi, esercitazioni e occasioni di socialitÃ . Un percorso pensato per trasmettere competenze utili, ma anche valori fondamentali come solidarietÃ , collaborazione, disciplina, attenzione agli altri e rispetto delle regole.

I campi si svolgeranno in due turni settimanali: il primo dal 5 all'11 luglio 2026, il secondo dal 12 al 18 luglio 2026. Le sedi individuate sono sette, distribuite su tutto il territorio nazionale: Borgo San Dalmazio in provincia di Cuneo, Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini, Foligno (Perugia), Roma, Bari, Trapani e Olbia in provincia di Sassari.

La selezione dei partecipanti avverrÃ sulla base di criteri trasparenti, legati al merito scolastico, con riferimento alla media dei voti degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e della situazione economica familiare, tramite indicatore ISEE.

Per favorire la partecipazione dei ragazzi appartenenti a famiglie con minori possibilitÃ economiche, sarÃ riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle fasce con ISEE inferiore a 20.000 euro. I posti disponibili sono ripartiti su base regionale, in proporzione alla popolazione studentesca residente, cosÃ¬ da garantire una rappresentanza equilibrata dei diversi territori italiani.

Le domande di partecipazione possono essere presentate online sino al 4 giugno 2026. Tutta la documentazione, il bando e i moduli sono disponibili sui siti ufficiali www.vigilfuoco.it e www.politichegiovanili.gov.it.