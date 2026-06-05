Diportisti alla ricerca di rifiuti in mare: a Pescara la quarta edizione della “Gara” di pesca alla plastica

Una domenica di attivismo ambientale per rendere il mare di Pescara un luogo più pulito, organizzata in occasione della Giornata mondiale degli Oceani. È in programma domenica 7 giugno 2026, la quarta edizione della “Gara” di pesca alla plastica promosso da Assonautica Pescara Chieti con il suo Sportello della Mare, in collaborazione con il porto turistico Marina di Pescara. L’evento di sensibilizzazione sul tema della plastica e dei rifiuti in mare è patrocinato, tra gli altri, dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, dal Comune di Pescara, dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dalla Guardia Costiera, da Ispra e da Assonautica Italiana e ha ottenuto nuovamente il riconoscimento EMD - European Maritime Day 2026 della Commissione Europea come evento di particolare interesse per le iniziative che coinvolgono a livello locale la comunità e ribadiscono l’importanza della protezione dell’ecosistema marino.

L’obiettivo dell’evento, che non ha scopo di lucro, infatti, è sensibilizzare alla tutela dell’ambiente marino e promuovere un utilizzo sempre più consapevole e ridotto della plastica. A partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 12:00, le imbarcazioni usciranno in mare, nelle acque antistanti il Marina di Pescara, e, in modo individuale, “pescheranno” la plastica e ogni tipo di rifiuto disperso in mare utilizzando guadini, mezzi marinai, canne da pesca o qualsiasi altra attrezzatura idonea,

Al termine della gara, gli equipaggi faranno rientro nella sede di Assonautica dove si svolgeranno le operazioni di pesa del materiale raccolto. Tutti i partecipanti saranno inoltre tenuti a riconsegnare i sacchi forniti dall’organizzazione, anche nel caso in cui non abbiano recuperato alcun rifiuto durante l’attività.

Alla “gara” possono partecipare tutti gli amanti del mare con qualsiasi tipo di imbarcazione. Nel pomeriggio (ore 16.30 nella sede di Assonautica) è prevista la cerimonia di premiazione degli equipaggi partecipanti, accompagnata da iniziative di sensibilizzazione dedicate alla tutela del mare, all’utilizzo responsabile della plastica e alla promozione del suo corretto riciclo.

«Domenica tutti i diportisti sono invitati a partecipare a questo importante evento di sensibilizzazione ambientale, un'iniziativa riconosciuta anche dalla Commissione Europea e realizzata in collaborazione con le principali associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente», evidenzia il presidente di Assonautica Pescara Chieti, Francesco Di Filippo. «Il nostro obiettivo è continuare a sensibilizzare un numero sempre maggiore di diportisti sul delicato tema dei rifiuti e della plastica in mare, promuovendo comportamenti responsabili e una maggiore attenzione verso la salvaguardia dell'ecosistema marino. Proprio per rafforzare questo messaggio, abbiamo scelto di organizzare la quarta edizione della manifestazione in concomitanza con la Giornata Mondiale degli Oceani, una ricorrenza che richiama l'attenzione di cittadini e istituzioni sull'importanza di proteggere il mare e le sue risorse per le generazioni future».

«La Gara di Pesca alla Plastica è un appuntamento che cresce di edizione in edizione e nel quale crediamo fortemente, poiché rappresenta un'importante occasione di sensibilizzazione, soprattutto per i più giovani, sui temi della salvaguardia ambientale e della salute pubblica», aggiunge il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. «Si tratta di un'iniziativa dal grande valore educativo che, allo stesso tempo, si trasforma in una vera e propria festa del mare, capace di coinvolgere famiglie, associazioni e cittadini. Un evento che valorizza ulteriormente Marina di Pescara, un luogo sempre più centrale nella vita della città e punto di riferimento per attività dedicate all'ambiente, alla sostenibilità e alla partecipazione della comunità».

«L'obiettivo che dobbiamo perseguire», commenta il presidente del Marina di Pescara, Gianni Taucci, «è fare in modo che, un giorno, il recupero della plastica in mare sia soltanto un ricordo. Per raggiungere questo traguardo è fondamentale continuare a investire nella sensibilizzazione, nella prevenzione e nell'adozione di buone pratiche ambientali. In questa direzione, il Marina di Pescara ha già attivato un sistema di raccolta dei rifiuti plastici presenti nelle acque portuali, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio. Un'iniziativa concreta che contribuisce alla tutela dell'ambiente marino e che testimonia l'impegno costante verso la sostenibilità e la salvaguardia del mare».

«Abbiamo questo appuntamento nel nostro calendario in maniera abitudinaria e lo aspettiamo con grande entusiasmo», aggiunge la comandante Nunzia D’Aniello della Direzione Marittima, «perché questa è un’iniziativa dal valore ludico e formativo estremo. Abbiamo visto durante la premiazione il coinvolgimento straordinario delle famiglie intere che vengono sensibilizzate a un tema importante ma divertendosi».

Maggiori informazioni su regolamento e iscrizioni su www.assonauticapescara.it

Organizzatori dell’evento: Assonautica Pescara Chieti, porto turistico Marina di Pescara, Sportello del Mare.

Patrocini: Consiglio regionale dell’Abruzzo, Comune di Pescara, Camera di commercio Chieti Pescara, Guardia Costiera – Direzione marittima di Pescara, Assonautica Italiana, EMD (European Maritime Day, Fiv (Federazione italiana vela), Fondazione Pescarabruzzo.

Partner: One Ocean, Marevivo, Plastic Free, WWF Chieti Pescara, Centro Studi Cetacei, Ambiente Spa, Itrofer servizi per l’economia circolare, Wac, Scuola Sub Loto, Lifeguard, Asd Svagamente, Lega Navale Italiana, Porto Antico Pescara, Circolo nautico Pescara 2018, Circolo Canottieri La Pescara, Circolo velico La Scuffia, Circolo velico Quadrante dannunziano, L’Ancora, Fratelli della Costa – tavola di Pescara, Il Parlato.

Sponsor: Faieta Marine, Cantina Tollo Group, Todis – Gentley, Saquella, Oleificio De Vincentis, Conad Superstor, Ferrarini, Toro, Falcone, Istituto acustico Maico.