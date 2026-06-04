Il maestro Gino Berardi e la sua personale a Campobasso

“Riflessi dell’anima. Dall’impressionismo all’astratto informale” è il titolo della personale che il Maestro Gino Berardi inaugurerà sabato 6 giugno alle ore 18 al Circolo Sannitico di piazza Pepe, 1 a Campobasso.

Una mostra con il patrocinio del Comune di Campobasso e curata a Debora Marchitto, che sarà visitabile fin a domenica 14 giugno.

Una esposizione di circa 40 tele che ripercorrerà le diverse fasi dell’artista, originario di Pietranico in provincia di Pescara, facendo vivere la bellezza dell’arte in tutte in sue espressioni e forme.

“Sono molto felice di esporre a Campobasso – afferma Berardi – e per questo ringrazio con affetto la sindaca Marialuisa Forte, l’assessore alla Cultura Adele Fraracci, la curatrice Debora Marchitto e il critico d’arte che mi presenterà, avvocato Gennaro Petrecca”.

Avv. Petrecca che di Gino Berardi scrive:

“Berardi dipinge quello che sogna, forse attratto dal mito della caverna di Platone proiettato come è nel rendere palesi le cose che vede o forse che immagina andando a pescare nel profondo del suo Io. Volerne contornare lo stile pittorico è compito assai arduo essendo in esso miscelate forme e contenuti che ripercorrono il cammino dell’Arte figurativa dalla pittura intima e rurale degli scorci di Ardengo Soffici, fino alle divagazioni di tipo impressionista nei paesaggi innevati ed agresti stampati nei cromosomi delle genti d’Abruzzo.”