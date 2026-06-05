La cultura come leva strategica per lo sviluppo sostenibile, premiata la Scuola Primaria Parentale 'Naturalmente' di Pescara

Nella cornice della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si è svolta a Roma la premiazione dei due concorsi promossi dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS): “Facciamo 17 Goal”, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e "Consapevolmente in viaggio. Un’agenda nello zaino", con Trenitalia e Bandusia.

La cerimonia di consegna dei premi è avvenuta nel corso dell’evento, “Il Goal necessario: la cultura, fondamento dello sviluppo sostenibile”, organizzato dalla Direzione generale affari europei e internazionali del Dipartimento per l’amministrazione generale del Ministero della Cultura e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS ETS), ospitato oggi a Roma nella sala Dante dell’Istituto Centrale per la Grafica.

L’incontro ha riunito 13 speaker dal mondo della cultura, enti di ricerca e stakeholder per riflettere sulla necessità di rafforzare il ruolo della cultura all’interno delle strategie nazionali e internazionali per lo sviluppo sostenibile, in continuità con gli indirizzi emersi dalla Conferenza mondiale Unesco Mondialcult del 2025.

La parte conclusiva dell'evento ha celebrato il protagonismo delle scuole con la premiazione di due concorsi nazionali dedicati all'educazione allo sviluppo sostenibile, con la moderazione di Marco Di Buono conduttore di Rai Kids.

Il primo concorso, intitolato "Facciamo 17 Goal”, giunto quest’anno alla sua settima edizione e rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado, statali e paritarie e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), è stato promosso congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'ASviS. A consegnare i riconoscimenti agli studenti, Caterina Spezzano, Dirigente tecnico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e Giordana Francia, una delle coordinatrici del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 4, Istruzione di qualità. Per il primo ciclo di istruzione il premio è stato conferito all'Istituto Comprensivo Teramo 5 Villa Vomano - Basciano “Falcone e Borsellino” per l’elaborato: “Un mare da salvare”: a ritirare il riconoscimento le alunne Federica Nori e Dalila Eule, il Dirigente Candeloro Di Biagio, le docenti Valentina Stella Iachini e Federica Di Nicola. Per le scuole secondarie di primo grado ha vinto l’Istituto comprensivo Largo San Pio V Roma – Plesso “Donato Bramante” con il progetto: “Le microplastiche, l’impatto sull’ambiente e l’importanza dei piccoli gesti quotidiani”. Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani degli studenti Francesca Tozzi e Giulio Villa accompagnati dai docenti Monica Amelio, Irene Rinaldi e Maurizio Scarfò. Per le scuole secondarie di secondo grado si è distinto il Liceo "Giordano Bruno" di Arzano con il lavoro "Agend(a)o”: hanno ritirato il premio le studentesse Debora Caiazza e Fatima Diaby, le docenti Maria Luisa Buono e Rosa Krizia Aiese. Infine, la categoria dedicata ai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti che ha visto trionfare, per il terzo anno consecutivo, il CPIA di Agrigento con il progetto "Le sementi camminano con gli uomini”: presenti a Roma la Dirigente Scolastica Antonina Ausilia Uttilla e le docenti Roberta Dalfino e Sabina Anna Manta.

A seguire, si è svolta la premiazione del concorso "Consapevolmente in viaggio. Un’agenda nello zaino" organizzato da Trenitalia e sviluppato da Bandusia in collaborazione con ASviS, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Consegnati da Nicoletta Antonias, Responsabile Sostenibilità e Infrastrutture sostenibili di Trenitalia, i riconoscimenti sono andati ai primi tre classificati. Al primo posto la Scuola Secondaria di 1 Grado Istituto Santa Marta - Vighizzolo di Cantù (CO) Classi 2A e 2B con il progetto "Calendario 2030 della nuova stazione di Cantù”: in rappresentanza della scuola il premio è stato ritirato dalle docenti Michela Mauri e Nicoletta Ballabio; al secondo posto, la Scuola Secondaria di 1 Grado Alessandro Manzoni Seregno (MB) Classe 2B con l’elaborato "Consapevolmente in viaggio”: presenti a Roma le docenti Ivana Giacomel e Rita Provenzano e gli alunni Beatrice Arienti e Davide Incorvaia. Infine, il terzo posto è andato alla Scuola primaria Parentale Naturalmente di Pescara per il progetto "San Donato: il fischio d’inizio” che si è collegata da remoto alla presenza di insegnanti e alunni.



