Pescara riabbraccia la Fontana di Ettore Spalletti

“Abbiamo riconsegnato ai pescaresi un simbolo identitario della nostra città: la straordinaria Fontana di Ettore Spalletti, davanti al Palazzo di Giustizia”.

Inizia così una nota diramata dal Comune di Pescara: "Lo stesso Spalletti - prosegue la comunicazione - la definiva “uno specchio d’acqua che ricorda la luce della città” e quello specchio torna finalmente a riflettere l’anima di Pescara, la sua luce e la sua identità.

La rinascita della Fontana è stata resa possibile grazie al finanziamento del Ministero della Giustizia, al quale si sono aggiunti l’investimento del Comune di Pescara e i contributi di Fondazione Pescarabruzzo, Proger spa, Desma8 srl, ACA spa, Pomilio Blumm srl, Fondazione Banco di Napoli, B.C.C. di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, Hiteco spa e B.C.C. Abruzzese Cappelle sul Tavo.

Dopo tanti anni, una ferita si chiude e Pescara ritrova uno dei suoi simboli più amati".