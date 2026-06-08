Seconda edizione del Premio 'DeA' a Pescara, ecco le vincitrici

Successo per la cerimonia di consegna del Premio DeA, seconda edizione: il prestigioso riconoscimento volto a celebrare le figure femminili che si sono maggiormente distinte per l'eccellenza professionale, l'impegno sociale e il contributo culturale, torna a dare meriti alle donne che si sono distinte nei diversi ambiti di appartenenza.

L'iniziativa, nata da un'idea di Epicentre Cultural Space, si Ã¨ avvalsa della stretta collaborazione di Accademia Italia Cultura e SocietÃ , presieduta dalla dottoressa Letizia Gomato, la quale ha coordinato i lavori dell'evento.

L'evento si Ã¨ svolto nella cornice dell'Autoepi Mobility Hub di Pescara alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del tessuto produttivo locale.

Tra le premiate spiccano: Angelica Attanasio per il suo rilevante contributo nell'ambito dell'imprenditoria Sud Italia; Paola Ialongo, che ha ricevuto il riconoscimento per la sua attivitÃ nel settore finanza e business. Il Premio DeA Ã¨ stato assegnato a Francesca Di Tonno coordinatrice del gruppo Lei Confindustria Medio Adriatico e a Cinzia Napoleone, grande esempio nel contesto artistico. Il mondo dell'associazionismo e della tutela Ã¨ stato rappresentato da Daniela Gagliardone, presidente dell'associazione Ananke, premiata per l'impegno a tutela delle donne, e da Giulia NisticÃ², figura di riferimento per l'associazionismo locale.

La valorizzazione dei giovani e della cultura ha visto protagoniste Tatiana Vratonic, per la sezione musica e istituzioni AFAM, e Francesca Remigio, per il settore sport e talenti emergenti. Infine, per la sanitÃ e medicina, il riconoscimento Ã¨ andato a Marilisa Laudadio, a testimonianza del valore scientifico e umano del suo operato. Riconoscimento anche per Lamia D'Amico, eccellenza nel settore tecnologia.

"Il Premio DeA nasce dal desiderio profondo di dare un riconoscimento autentico a donne straordinarie che, attraverso il loro impegno nella cultura, nel sociale e nelle professioni, lasciano un segno indelebile nella nostra comunitÃ . Questo premio celebra il merito puro, la competenza e la forza delle idee. Ãˆ un tributo a figure che ispirano e che dimostrano, ogni giorno, come il valore reale e la determinazione possano essere la vera forza trainante per la crescita culturale e civile di tutti noi"- spiegano Giuseppe ed Eleonora Rossi del Mobility Hub Autoepi.

"Il Premio DeA permette di accendere una luce sul valore immenso e sul talento delle donne che operano nella societÃ e questo progetto dimostra come la sinergia e la condivisione di intenti possano creare momenti di riflessione profonda e di vera crescita comunitaria - spiega Letizia Gomato. - Un ringraziamento speciale e sentito va a Paola Epifano, titolare di Autoepi SRL, per aver creduto fin da subito in questa visione: la sua sensibilitÃ e il suo sostegno concreto sono stati fondamentali per dare forza e spazio a una celebrazione che mette al centro il merito, la competenza e l'eccellenza al femminile."