Pescara ospita per la prima volta il Coordinamento Nazionale dei Giovani Manager di Federmanager

Sabato 13 giugno l'Aurum di Pescara sarà sede del Coordinamento Nazionale dei Giovani Manager di Federmanager, l'appuntamento che riunisce i coordinatori regionali provenienti da tutta Italia per un momento di confronto e programmazione dedicato al futuro della professione manageriale e allo sviluppo della rete associativa nazionale.

L'iniziativa, promossa nell'ambito del Coordinamento Nazionale dei Giovani Manager di Federmanager, è organizzata dal Gruppo Giovani Manager di Federmanager Abruzzo e Molise e porterà a Pescara rappresentanti del management italiano impegnati nei processi di innovazione, crescita delle competenze e sviluppo organizzativo.

Ai lavori prenderanno parte la Coordinatrice Nazionale dei Giovani Manager, Paola Vitale, la Presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, Franca Camplone, il Coordinatore regionale dei Giovani Manager Federmanager, Anass Ettabari, e i colleghi delle altre regioni, oltre ai rappresentanti dei gruppi Federmanager Minerva ed Expert. È prevista inoltre la partecipazione del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni verso il ruolo strategico del management nello sviluppo economico e sociale dei territori.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare per la prima volta in Abruzzo il Coordinamento Nazionale dei Giovani Manager – dichiara la Presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, Franca Camplone –. Si tratta di un'importante occasione di confronto che valorizza il lavoro svolto sul territorio e conferma la centralità delle nuove generazioni manageriali nella costruzione di un sistema produttivo più competitivo, innovativo e capace di affrontare le sfide del cambiamento”.

“A Pescara discuteremo delle grandi trasformazioni che stanno interessando il mondo delle imprese e del lavoro, dalla digitalizzazione alla sostenibilità, fino all'evoluzione delle competenze richieste ai manager – sottolinea il Coordinatore regionale dei Giovani Manager Federmanager, Anass Ettabari –. L'obiettivo è rafforzare la rete nazionale dei giovani manager, condividere esperienze e buone pratiche e costruire strumenti sempre più efficaci per sostenere la crescita professionale e organizzativa. Scegliere Pescara come sede dell'incontro significa inoltre riconoscere il valore di un territorio dinamico che vuole essere protagonista nei processi di innovazione e sviluppo del Paese”.