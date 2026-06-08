Trofeo Optisud, giovane velista di Ortona prevale tra gli Juniores

Vento leggero ma tanto entusiasmo e sano agonismo hanno accompagnato un fine settimana di regate dedicate ai giovanissimi atleti Optimist, l’imbarcazione monoposto sulla quale crescono e si formano i campioni.

A Giulianova si è svolta infatti la seconda tappa del Trofeo Optisud 2026 uno degli eventi velici di punta della Federazione Italiana Vela, che abbraccia le regioni del Centro Sud Italia.

Più di cinquanta giovanissimi atleti divisi nelle categorie A Juniores e B Cadetti sono scesi in mare affrontando, purtroppo, solo tre prove a causa del vento scarso, tra i 5 e i 7 nodi, che però non ha scoraggiato i piccoli velisti che hanno sfoderato capacità tecniche e tattiche per vincere e accumulare punti validi per la terza ed ultima tappa finale che decreterà il vincitore italiano assoluto del trofeo. L’evento sportivo è stato organizzato dalla Lega Navale Giulianova in collaborazione con il Circolo Nautico “V. Migliori” Giulianova e il Circolo Nautico Alba Adriatica con il patrocinio del Comune di Giulianova.

Vince nella categoria Juniores un abruzzese, Filippo Costanzo, della Lega Navale Ortona, secondo Pietro Battista (Circolo del Remo e della Vela), terzo Raffaele Nugnes (LNI Napoli), quarta Caterina Allodi Varriale (Circ. della Vela e del Remo) che è anche prima classificata femminile, quinto Leonardo Hiro Massi (CN Sambenedettese).

In categoria B Cadetti primo classificato Raffaele Padeu (CN Sambenedettese), secondo Leonardo Varelli (Circ. della Vela e del Remo), terzo Nicolò Portaluri (CN Lampara), quarto Francesco Di Loreto (CV Ortona) e quinto Luca Boccia (Circ. della Vela e del Remo).

Marco Antognozzi, presidente LNI Giulianova: “Un bilancio assolutamente positivo, nonostante un pizzico di rammarico per le condizioni meteo instabili, ma il successo di questa manifestazione è il risultato di un grande sforzo corale e per questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e aver reso queste giornate indimenticabili”.

Enrico Orsini, presidente CN Giulianova: “Questo evento conferma la formula vincente della sinergia tra circoli nel segno della vela giovanile e della promozione dello sport sul nostro territorio”.