"CUNTAFESTA 2026": arte, comunità e natura si incontrano a Scafa

Domenica 21 giugno, la splendida cornice della Balera del Parco Lavino a Scafa ospiterà per la terza volta consecutiva la CuntaFesta, evento culminante dell’anno sociale e formativo di CuntaTerra, realtà artistica di Brecciarola.

In un dialogo costante tra espressione artistica e territorio, la CuntaFesta offre un programma dove teatro, musica, danza e cultura popolare si fondono, donando ai partecipanti un'autentica esperienza di convivialità nella natura.

Un Programma Ricco di Emozioni e Partecipazione

Dalle prime ore del mattino fino a sera, il programma alternerà spettacoli, laboratori e momenti di riflessione: un mosaico di esperienze reso possibile grazie alla rete di collaborazioni tra diverse e stimolanti realtà del territorio e non, unite dalla volontà di creare sinergie culturali che superino i confini locali per connettere comunità e visioni differenti.

Mattina (ore 9.30 - 13.00): La giornata si aprirà con il risveglio yoga e bagno sonoro a cura di Marzia Cerasa . A seguire, la Balera si animerà con gli spettacoli dei piccoli teatranti di CuntaTerra protagonisti di Teatriamo , laboratorio teatrale per bambini e ragazzi condotto da Marcello Sacerdote : Fontamara (Teatriamo Ragazzi) e Il Principe Felice (Teatriamo Bambini).

La giornata si aprirà con il risveglio yoga e bagno sonoro a cura di . A seguire, la Balera si animerà con gli spettacoli dei piccoli teatranti di CuntaTerra protagonisti di , laboratorio teatrale per bambini e ragazzi condotto da : (Teatriamo Ragazzi) e (Teatriamo Bambini). Pomeriggio (ore 15.30 - 19.30): La sessione pomeridiana sarà dedicata alla restituzione delle sinergie territoriali e internazionali attivate da CuntaTerra.. Si inizierà alle 15:30 con il laboratorio Voce come corpo: ri-suonare con la natura, guidato da Janneke van der Putten e Lorenzo Di Credico a cui seguirà la presentazione di “Permeating Echoes, progetto artistico tra Abruzzo e Paesi Bassi sostenuto dal CBK Rotterdam. A seguire Racconto e Canto, prezioso intervento artistico a cura del Teatro Simurgh.

Alle 17:00, andrà in scena lo spettacolo La Fattoria degli Animali con i teatranti di Teatro Vivo, laboratorio teatrale per adulti condotto da Marcello Sacerdote.

Alle 18:00 il consueto saluto degli amici di Globuli Green, gestori dell’area e del “Globulus” maestosa geo cupola che domina l’intera Balera.

Dalle 18:15 la festa esploderà con l’energia di Mo S’Abballe e SonaTerra, percorsi di Cuntaterra legati al ballo e alla musica tradizionale abruzzese coordinati da Sebastian Giovannucci con la collaborazione di Alessandro Salerno per i laboratori di balli.

Sera (dalle ore 20.45): Momento culminante della CuntaFesta sarà lo spettacolo teatrale La Gran Fandonia di Roncisvalle, messo in scena dalla Compagnia Teatro Vivo diretta da Marcello Sacerdote.

Convivialità e Sostenibilità

La convivialità passerà anche attraverso il gusto: grazie alla collaborazione con Globuli Green, sarà possibile prenotare il pranzo e la cena nell'area della festa, completando così una giornata di totale immersione nella natura e nello spirito sostenibile dell'evento.

Per prenotare i pasti :340 3735217

L'Impegno di CuntaTerra

"La CuntaFesta è l'essenza della nostra missione artistica," spiega Marcello Sacerdote "un servizio sociale che attraverso l'arte permette di formarsi, crescere e riscoprire la bellezza del condividere esperienze profondamente umane".

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