Passeggiata nel giardino delle lavande al Parco paesaggistico Lauretum

Il 21 giugno presso il Parco Paesaggistico Lauretum di Loreto Aprutino (PE) si potrÃ ammirare l'affascinante fioritura delle lavande a pochi passi dal centro storico. L'escursione si svolgerÃ all'interno del giardino mediterraneo, parte integrante parco paesaggistico, dove le lavande crescono assieme a cespugli di teucrium, filliree, elicrisi, ulivi, rosmarini, origani, salvie, piante officinali, corbezzoli e siepi campestri.

Punto di partenza dell'escursione Ã¨ il CEA di interesse regionale "Giardino dei Ligustri"; da qui, accompagnati da personale esperto, si salirÃ attraverso i giardini fino al lavandeto. Durante la visita sarÃ illustrato ai visitatori lo sviluppo del giardino naturalistico e la sua importanza nell'incremento della biodiversitÃ e nel recupero del paesaggio locale. .

"Nel giardino naturalistico ci sono centinaia di lavande in fiore in associazione con altre specie mediterranee." spiega Alberto Colazilli, curatore del Parco Lauretum, "Gli interventi di manutenzione del verde sono mirati e non invasivi, dedicati esclusivamente al miglioramento delle piante. Tra fine giugno e i primi di luglio le lavande sono al massimo splendore della loro fioritura e in questo periodo arrivano puntuali tante farfalle variopinte tra cui l'Iphiclides podalirius e il Papillio macaon."

Il giardino delle lavande ha avuto la sua genesi nel 2024 . Nel 2025 e 2026 Ã¨ stato incrementato il patrimonio floristico con la piantagione di nuove lavande e piante officinali. Oggi il giardino viene utilizzato per attivitÃ didattiche, visite guidate ed eventi.