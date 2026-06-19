Passeggiata nel giardino delle lavande al Parco paesaggistico Lauretum

Il 21 giugno presso il Parco Paesaggistico Lauretum di Loreto Aprutino (PE) si potrÃ ammirare l'affascinante fioritura delle lavande a pochi passi dal centro storico. L'escursione si svolgerÃ all'interno del giardino mediterraneo, parte integrante parco paesaggistico, dove le lavande crescono assieme a cespugli di teucrium, filliree, elicrisi, ulivi, rosmarini, origani, salvie, piante officinali, corbezzoli e siepi campestri.
Punto di partenza dell'escursione Ã¨ il CEA di interesse regionale "Giardino dei Ligustri"; da qui, accompagnati da personale esperto, si salirÃ attraverso i giardini fino al lavandeto. Durante la visita sarÃ illustrato ai visitatori lo sviluppo del giardino naturalistico e la sua importanza nell'incremento della biodiversitÃ e nel recupero del paesaggio locale. .