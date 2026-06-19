SportivamentEtica dalla radio alle librerie

È uscito il libro “SportivamentEtica. Un viaggio tra valori morali ed esperienze” (Poderosa Edizioni) di Francesca Di Giuseppe e Angelo Nicolò che riprende il titolo del programma radiofonico in onda sulla webradio pescarese radiostart.it.

Il testo si presenterà ufficialmente a Pescara, giovedì 25 giugno alle ore 18,30 alla Sala Tosti dell’Aurum (Largo Gardone Rivera). Ingresso libero.

Una trasmissione che ha preso avvio nel 2022, ha totalizzato 70 puntate e sta per concludere la quarta stagione di programmazione.

Angelo e Francesca credono fermamente nello sport e nei valori più puri che esse è in grado di insegnare a giovani e adulti; e proprio ai giovani che SportivamentEtica si rivolge attraverso le voci dei tanti ospiti abruzzesi e non che si sono alternati nella sede in Pescara di RadioStart.

Dopo quattro stagioni dunque, i due autori hanno voluto fare il salto dall’online all’offline traslando il tutto in un libro dall’omonimo titolo nel quale si possono trovare 12 racconti ispirati a 12 podcast scelti da Di Giuseppe e Nicolò tra quelli che hanno lasciato un segno in più negli autori.

Dal calcio all’equitazione dal mondo arbitrale all’inclusività, dal pattinaggio alla ginnastica ritmica passando per la fiaccola olimpica: storie di uomini e donne, ragazze e ragazzi che hanno fatto dei valori dello sport una scelta di vita anche fuori dai campi da gioco, facendo dell’etica e del rispetto di sé e degli altri una regola quotidiana.

Un testo impreziosito dalla prefazione dell’ex calciatore del Milan Filippo Galli e dal contributo del giornalista Paolo Ferri di Radiostart.

“Emozioni e sensazioni vive quelle che hanno guidato me e Angelo nella scelta dei podcast – dice Francesca Di Giuseppe – perché dodici? Abbiamo pensato ai mesi dell’anno, quelli che ci vedono quasi tutti, per due volte, in radio con il programma. È un vero viaggio quello che abbiamo pensato di fare insieme a chi vorrà leggere i racconti e vorrà lasciarsi trasportare dalla bellezza dello sport e dai suoi insegnamenti. Un ringraziamento speciale a radiostart.it per aver accolto quattro anni fa l’idea del format e aver permesso a me e Angelo di realizzare tutto questo”.

“I giovani e i genitori sono temi molto sentiti in ogni nostra puntata di SportivamentEtica – afferma Angelo Nicolò – il nostro obiettivo è sempre quello di lasciare un messaggio ai ragazzi e le ragazze che praticano sport e le loro famiglie, fulcro importante per la crescita. E poi supportare gli educatori e i tecnici sportivi nel loro lavoro quotidiano. Con il libro la mission non cambia: vogliamo lasciare ai nostri lettori anche semplici spunti di riflessione personali sui temi trattati, dando loro la possibilità di raccontarlo nelle pagine Appunti di Sport che abbiamo inserito alla fine del libro”.

“Come responsabile della casa editrice Poderosa Edizioni – aggiunge Jonathan Arpetti – vorrei ringraziare Francesca e Angelo per avermi proposto SportivamentEtica, un piccolo gioiello come vorrei definirlo che insegna i vari valori morali dello sport ai più giovani; un viaggio imperdibile per i ragazzi e farli avvicinare allo sport in modo sano e genuino”.

Brevi note biografiche degli autori

Angelo Nicolò nato ad Atri il 15/01/1984 laureato in Scienze Economiche, Giuridiche e Manageriali dello Sport, ha affiancato alla preparazione accademica una formazione pratica e specialistica mirata allo sviluppo giovanile e alla gestione sportiva. A 19 anni ha iniziato la sua attività come educatore sportivo. Ha ottenuto la licenza UEFA come tecnico. Nel 2010 ha fondato la ASD Gladius Pescara, progetto che è cresciuto fino a diventare Centro Tecnico ufficiale AC Milan per la regione, una tappa significativa nella sua attività di sviluppo del calcio giovanile sul territorio.

Francesca Di Giuseppe nata a Pescara il 27/10/1979, giornalista con la passione per sport. Per cinque anni direttrice del free press PescaraPescara e titolare del blog postcalcium.it. Autrice del saggio “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile” (Lupi Editore); co-autrice del libro “Amati o amàti questione di accento” (Masciulli Edizioni). A ottobre del 2024 è uscito il primo romanzo sportivo “Ragione vs Sentimento la partita” (Poderosa Edizioni), curatrice dell’antologia “Abruzzo d’Autore”, autrice con Massimo Carugno del romanzo “I Leoni siamo noi" (onlus Antonio Padovani Edizioni), coordinatrice editoriale del libro “Quella notte, il mio Heysel” (Poderosa Edizioni). Il 27 ottobre 2023 insignita del Premio AGAPE 2023 Caffè Letterari d’Italia e d’Europa intitolato a Fabrizio Frizzi per la “Comunicazione Etica”.