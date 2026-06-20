Per una notte Penne diventa la capitale della poesia diffusa.

Il 24 luglio alle ore 21, i vicoli, le piazzette, i chiostri e gli scorci piÃ¹ suggestivi del borgo medievale si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto. Poeti e appassionati accompagneranno il pubblico in un itinerario emozionante tra parole, bellezza e memoria.

Non una semplice lettura, ma un viaggio nella poesia, dove ogni angolo del centro storico custodirÃ una voce, un verso, un'emozione.

Lasciatevi guidare dalla magia delle parole e riscoprite Penne come non l'avete mai vista.

Notte della Poesia nel Borgo Penne â€“ Centro Storico 24 luglio Ore 21.00

Ingresso libero. La poesia vi aspetta dietro ogni vicolo.

La formula del "tour poetico" nel centro storico Ã¨ giÃ stata presentata nella precedente edizione come un percorso tra gli angoli piÃ¹ caratteristici del borgo medievale di Penne, con poeti provenienti da diverse regioni italiane.

Una notte. Un borgo. Cento voci.

Penne capitale della poesia diffusa.

24 luglio, ore 21. Segui le parole, perdi la strada, trova l'emozione.