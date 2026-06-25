Weekend a Pescara, tutti gli appuntamenti

Un nuovo weekend di divertimento quello che sta per arrivare per la movida pescarese. Si parte da Spoltore con il Sal8 che ogni fine settimana propone una splendida cena accompagnata da buona musica dal vivo passando dal blues al jazz in un atmosfera elegante e divertente. Spostandosi sulla riviera, il Pepito beach parte da giovedì con “Canzoni stonate”, la notte karaoke dal vivo con tanto di giuria nostrana. Venerdì abbronzatissima l’appuntamento cult del venerdì notte pescarese. Questa settimana ospite d’eccezione dj molella mentre a seguire la voce di Luca Teseo e la musica di Jonathan Sterli. Sabato sempre a Pepito appuntamento con la notte unica e il suo reggaeton mentre domenica pomeriggio per il Pepito summer live di scena i palpers.

Al San Marco torna il giovedì notte Karma: lo staff di Francavilla che da quest’anno si è trasferito nello stabilimento di Pescara centro propone un'altra notte con il suo inconfondibile stile. Venerdì notte il kalima ospita Matteo Gatti a seguire in consolle Andrea Mattioli Riccardo perini e Lorenzo canale. Sabato invece cena spettacolo a bordo piscina con Enzo di pietro e lo staff savana’ mentre nella seconda pista dopo la mezzanotte serata latina. Domenica pomeriggio le Hawaii tornano con il pomeriggio in spiaggia e la musica di Mirko Alfonso. Il 26 giugno la casa del gelso propone invece il garden party con la musica di Nicola Simone. Sabato 27 il Jambo torna con “Pazza idea”, la serata del sabato notte con la voce di Luca Teseo e in consolle Nicola Simone e Filippo Porrini. Cena spettacolo anche per il Nettuno beach il 27 giugno con Alex Cipo e la Voce di Alex Tenaglia.