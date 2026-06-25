Soms Spoltore: venerdÃ¬ 26 giugno la presentazione del libro "Canti d'Abruzzo" di Domenico Di Virgilio

VenerdÃ¬ 26 giugno, alle ore 19, la suggestiva cornice della SocietÃ Operaia di Mutuo Soccorso (in Piazza D'Albenzio, 1 a Spoltore) ospiterÃ la presentazione del libro "Canti d'Abruzzo", dell'etnomusicologo Domenico Di Virgilio ed edito da Ianieri Edizioni per la collana Comete - Scie d'Abruzzo. L'incontro si preannuncia come un vero e proprio viaggio antropologico e culturale alla scoperta delle radici piÃ¹ profonde della regione Abruzzo.

L'autore, Domenico Di Virgilio, dialogherÃ per l'occasione con il giornalista, saggista e scrittore Cristiano Vignali, guidando il pubblico tra tradizioni popolari, memoria collettiva e la ricca cultura contadina e pastorale abruzzese. L'obiettivo dell'opera Ã¨ quello di riscoprire il valore intimo e il significato storico dell'espressione orale e musicale nella identitÃ della nostra terra.

â€‹Ad arricchire la serata culturale ci saranno le letture poetiche a cura di Lucilla Luciani. â€‹La presentazione sarÃ inoltre impreziosita da importanti momenti musicali che faranno rivivere le atmosfere del testo, grazie alla partecipazione straordinaria del Coro Francesco Paolo Tosti e del musicista Vincenzo De Ritis. â€‹L'evento Ã¨ patrocinato e supportato da diverse realtÃ del territorio, tra cui la SocietÃ Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, Asi, Cultura IdentitÃ , Ianieri Edizioni, Comete Scie d'Abruzzo, Abruzzo Beni Musicali e A.E.L.M.A.