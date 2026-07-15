Il 18 luglio c’è il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pescarese: il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion, giunto alla sua quinta edizione, che si svolgerà sabato 18 luglio 2026, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, nella suggestiva Piazza Sacro Cuore di Pescara. Oggi la presentazione in Comune da parte dei rappresentanti dell’associazione promotrice, Accessibilità & Eventi Deaf Aps Ets, con Donatella Ruggieri, presidente, Savino Melacarne, vice presidente. e Stefania De Paolis, consigliera, alla presenza del sindaco Carlo Masci e dell’assessore Gianna Camplone.

Il Festival, hanno spiegato i promotori, nasce con un obiettivo preciso: dimostrare che il talento non conosce barriere. Sullo stesso palcoscenico si incontreranno artisti sordi e udenti, uniti dalla stessa passione e dalla volontà di regalare emozioni autentiche al pubblico. È un evento che valorizza la Lingua dei Segni Italiana (LIS), promuove l'accessibilità e invita tutti a guardare oltre le differenze, trasformandole in una ricchezza condivisa.

La realizzazione della quinta edizione del Festival è stata resa possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Pescara e da Pio Istituto dei Sordi di Milano – Ente Filantropico e riconferma il desiderio che c’è dietro questo progetto, di costruire una società in cui l'inclusione non sia soltanto una parola, ma una realtà vissuta attraverso l'arte, la cultura e l'incontro tra le persone. Anche quest'anno il programma vedrà alternarsi sul palco artisti sordi e udenti, offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni, musica, comicità, magia e performance artistiche.

Tra gli artisti sordi saranno presenti:

• Giorgina Performer LIS, cantante sorda conosciuta a livello nazionale per la partecipazione a importanti trasmissioni televisive;

• il duo siciliano composto da Annalisa Betto e Calogero La Bella, protagonisti di uno spettacolo coinvolgente e ricco di sorprese;

• Maurizio Scarpa, in arte Pallina Rossa, artista che accompagna il Festival fin dalla sua prima edizione.

Ad arricchire il programma saranno anche gli artisti udenti:

• Aurora Di Sabatino, in arte Fakyra Auryfyre, artista del fuoco;

• Maria Elena Comperti, in arte Bollaria soprannominata Maestra Puzzetta, straordinaria artista delle bolle di sapone;

• Stefano Bitetti, in arte Mister Santini, clown fantasista e originale suonatore di sega musicale.

Uno dei momenti più significativi della serata sarà l'esibizione del coro "Ci ha dato un Segno", che interpreterà le proprie melodie in Lingua dei Segni Italiana sotto la guida dell'interprete Anna Rita Giancristofaro, offrendo al pubblico uno spettacolo capace di emozionare e testimoniare il valore della comunicazione accessibile.

A condurre la serata sarà la nota presentatrice Claudia Gentile, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati al cantante Luca Ragnone, in arte Alex De Luca, che accompagnerà il pubblico con la sua musica durante tutta la manifestazione. Anche quest'anno sarà motivo di grande orgoglio accogliere la straordinaria partecipazione dei gruppi Bikers Signs Milano, Bikers Signs Torino, Bikers Signs Rimini e Lady Biker 219 Supporter, la cui presenza testimonia il forte spirito di amicizia, condivisione e vicinanza al progetto.

Parteciperanno inoltre le associazioni Movimento LIS, Emergenza Sordi, Associazione Sordi Irpinia e Perché io Segno, realtà con le quali negli anni è nata una solida alleanza, fondata su un obiettivo comune: promuovere i diritti, l'accessibilità e la piena inclusione delle persone sorde nella società. Il ringraziamento degli organizzatori va agli sponsor che hanno scelto di sostenere concretamente questa quinta edizione: Biofon Acustica, Il Ristoro Genuino, Mediatel Telefonia, SIMI Trasporti, Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Maria Laura Borsini, Blue Italy di Cinzia Di Zio e Utopia, il cui prezioso contributo ha reso possibile la realizzazione dell'evento. L'invito dell’associazione è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie e ai visitatori: partecipare al Festival significa vivere una serata di spettacolo, emozioni e cultura, ma soprattutto contribuire a diffondere una società più aperta, accessibile e inclusiva. L'ingresso è libero.

L’importanza di iniziative come questa e dell’attività svolta dall’associazione è stata rimarcata dall’assessore Camplone: “Sono disabile e vivere a fianco a persone disabili mi ha arricchita e fortificata e spero che la conoscenza e il rapporto con questa associazione possano proseguire. Deve essere sempre la positività, la gioia di viverci, a muoverci, e l’amore è la chiave di tutto”, ha concluso augurandosi che dopo questo progetto se ne realizzino altri. “Ancora una volta insieme a questa associazione lanciamo un messaggio positivo, finalizzato a promuovere l’inclusione. Non bisogna mai piangersi addosso ma, invece, è importante mettersi a disposizione, esattamente come fate voi”, ha detto Masci dando appuntamento a tutti in piazza Sacro Cuore per il 18 luglio.