Il 17 e 18 luglio c'Ã¨ il "Palio CittÃ  di Pescara", otto squadre si sfidano nel torneo di tennis vintage

L'associazione di promozione sociale "Florida 60", presieduta da Giuseppe Cirillo, promuove anche quest'anno il "Palio cittÃ di Pescara", alla quarta edizione. L'appuntamento con questo torneo di tennis vintage, seguito da una festa, Ã¨ per il 17 e 18 luglio prossimi allo stabilimento Il Tartarughino come annunciato dai promotori alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell'assessore Patrizia Martelli e di Vittorio Di Boscio, direttore artistico.

Il torneo di tennis vintage, che nelle prime edizioni si Ã¨ svolto in piazza della Rinascita, vedrÃ protagonista otto squadre, ognuna delle quali Ã¨ legata a un luogo identitario della cittÃ (Castellamare collinare, Castellamare pianeggiante, la Piazzaforte, Borgo Marino, Villa del fuoco, Fontanelle, Pineta, San Silvestro) e ad uno sponsor. Le squadre si sfideranno il 17 luglio (dalle ore 17) e si arriverÃ cosÃ¬ alla finale del 18 luglio (alle ore 18), riservata a due squadre: chi vincerÃ si aggiudicherÃ il Palio (premiazione alle ore 21). SeguirÃ una festa per tutti i partecipanti.

Cirillo, che ha annunciato i dettagli, si definisce "un ragazzo degli anni Sessanta", che ha trascorso molto tempo nel parco Florida (da qui il nome dell'associazione che presiede) e che vorrebbe rivederlo com'era un tempo e con i campi da tennis. "Il tennis qui Ã¨ nato due anni dopo l'unione di Pescara con Castellamare, quando nacque il primo circolo tennis", ha detto. "Ma il Palio non Ã¨ solo un evento sportivo, Ã¨ anche un appuntamento culturale legato alle otto zone di Pescara".

Masci ha parlato della "vera passione sportiva che sta dietro a questo evento, che non Ã¨ solo competizione" e ha evidenziato "lo spirito di condivisione e di comunitÃ che c'Ã¨ dietro al Palio, e di tutto ciÃ² c'Ã¨ molto bisogno", ha aggiunto. Entusiasta l'assessore Martelli, che ha sostenuto l'appuntamento anche quest'anno. "Non Ã¨ solo un evento di sport ma anche un modo per parlare della cittÃ con tante persone che rappresenteranno direttamente in campo i luoghi della nostra Pescara".