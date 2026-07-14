"Scuola in Ospedale", a Pescara un servizio di eccellenza a disposizione di bambini e famiglie

â€‹La VI Commissione Consiliare Politiche per lâ€™Istruzione del Comune di Pescara, presieduta da Loris Mazzioli, ha ospitato ieri la professoressa Barbara Di Pretoro, responsabile della Scuola in Ospedale (SIO) di Pescara e referente della Scuola Polo Regionale Abruzzo. Durante la seduta sono stati illustrati "i dati straordinari e l'impatto educativo di questo servizio fondamentale", dice Mazzioli. Il capofila Ã¨ lâ€™Istituto Comprensivo Pescara 10 che dirige il servizio all'interno dellâ€™ospedale di Pescara per gli alunni ricoverati nei reparti con presenza pediatrica, e cura anche i rapporti con le altre Scuole in Ospedale della Regione, lâ€™Ufficio Scolastico Regionale d'Abruzzo e il Ministero, promuovendo corsi regionali di formazione per i docenti e fornendo le indicazioni per l'Istruzione Domiciliare.

"Il servizio garantisce il diritto costituzionale allo studio direttamente nelle corsie ospedaliere, supportando i bambini e le famiglie in una fase delicatissima delle loro vite, quella del ricovero", dice Mazzioli. Sempre il presidenti della commissione illustra i numeri del servizio. â€‹La sede di Pescara della Scuola in Ospedale (SIO) coordina l'intera rete SIO regionale, che conta 9 sedi capillarmente diffuse in tutte le province abruzzesi.

Solo nellâ€™anno scolastico 2025/2026, la struttura pescarese ha preso in carico ben 744 studenti, offrendo continuitÃ didattica e supporto psicofisico nei reparti di Oncoematologia Pediatrica, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Otorinolaringoiatria e Ortopedia dell'ospedale "Santo Spirito". â€‹I piccoli pazienti seguiti appartengono a tutte le fasce d'etÃ : â€‹Scuola dell'infanzia: 232 alunni (31,2%), â€‹Scuola primaria: 308 alunni (41,4%), â€‹Scuola secondaria di I grado: 117 alunni (15,7%), â€‹Scuola secondaria di II grado: 87 alunni (11,7%).

â€‹L'esposizione della professoressa Di Pretoro ha suscitato "profonda commozione e unanime plauso tra i membri della Commissione. Di fronte a una realtÃ cosÃ¬ toccante e virtuosa, i consiglieri hanno manifestato la ferma volontÃ di pubblicizzare al massimo questo servizio, ritenendolo un servizio essenziale, affinchÃ© un numero sempre maggiore di famiglie e cittadini sia a conoscenza della sua esistenza e della possibilitÃ di fruirne. Per toccare con mano il valore del progetto, la Commissione ha giÃ programmato un sopralluogo ufficiale direttamente nellâ€™aula didattica situata allâ€™interno dell'ospedale di Pescara, per vedere da vicino il modello pedagogico che rende la nostra cittÃ capofila di tutta la regione".

â€‹"Ho voluto fortemente questa riunione", dichiara infine Mazzioli, "perchÃ© sentivo il dovere istituzionale e morale di rendere pubblico lo straordinario lavoro e la missione che le nostre docenti portano avanti ogni giorno. Operare in questo contesto significa muoversi tra mille difficoltÃ e accogliere le paure piÃ¹ profonde dei genitori e dei piccoli pazienti. Questa presenza attenta e costante dimostra che la malattia puÃ² interrompere la quotidianitÃ , ma non il diritto di imparare durante il percorso di cura. Ringrazio di cuore la professoressa Di Pretoro, la dirigente scolastica Daniela Dâ€™Alimonte e tutto il corpo docente per l'infaticabile dedizione. Se la cura medica restituisce la salute, la scuola aiuta ad affrontare il futuro con un bel bagaglio di conoscenza, anche a chi oggi vive un momento di fragilitÃ ".