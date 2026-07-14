Sabato 1° agosto presentazione del libro di Eleonora Frigoli "Il potere della rinascita"

Su iniziativa di Piacentino D'Ostilio, presidente dell'associazione culturale "Amare Pescara", si terrà sabato 1° agosto nella sala ristorante dello stabilimento balneare "Stella Marina", la presentazione del libro "Il potere della rinascita", opera prima di Eleonora Frigoli. Una narrazione autobiografica che racconta il difficile e sofferto percorso della giovane autrice esordiente, fatto di momenti dolorosi e scelte difficili. Confessioni senza filtri riportate pagina dopo pagina, in un tracciato di vita dove scoramento e disperazione lasciano il posto alla forza e al coraggio di ricominciare per liberarsi dei tormenti del passato e costruirsi una nuova identità.

Il finale è un atto di fede, di amore e di speranza e culmina con la realizzazione del desiderio di diventare madre, ritrovando quella luce un tempo offuscata dagli errori e dalle circostanze avverse. In sintesi, una bella testimonianza diretta di resilienza e determinazione che porta il lettore a credere nella possibilità concreta di rinascere, anche quando il mondo sembra crollare addosso. Il libro, edito da Amazon Publishing, è già presente sulla nota piattaforma e-commerce ma potrà essere acquistato in forma cartacea nel corso del firmacopie subito dopo il buffet.