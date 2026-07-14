La musica dell'anima tour, Manoppello si illumina con le emozioni senza tempo della Battisti Candle Experience

Musica dal vivo, le canzoni di uno dei più noti ed innovativi cantautori, compositori e polistrumentisti della storia della musica italiana e la luce soffusa di centinaia di candele. Sarà una delle serate più suggestive dell’estate manoppellese quella in programma venerdì 17 luglio alle 21, a Manoppello, quando piazza Castello, nel cuore del borgo, ospiterà il concerto Battisti Candle Experience – La musica dell'anima tour. Protagonista della performance, a ingresso libero, un ensemble artistico formato da quartetto d’archi, pianoforte, chitarra acustica e voce che interpreterà le più belle e rappresentative composizioni di Lucio Battisti, restituendone forza poetica ed intensità emotiva in un ambiente raccolto e suggestivo. A fare da palcoscenico, l’antica piazza Castello che si trasformerà in un anfiteatro a cielo aperto in cui vivere un intenso viaggio emozionale attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.

“Con questo spettacolo – dichiara il vicesindaco di Manoppello ed assessore agli Eventi Giulia De Lellis – vogliamo offrire a cittadini e visitatori un’esperienza che va oltre il semplice concerto. La magia della musica di Lucio Battisti, unita all’atmosfera di piazza Castello renderà questa serata un momento unico e capace di valorizzare il patrimonio storico attraverso appuntamenti culturali di qualità”.

“Siamo felici di proporre un evento originale e coinvolgente all'interno del programma di Manoppello sotto le stelle. La Candle Experience - sottolinea la presidente della Pro Loco Manoppello Giulia De Rosso - è un format capace di emozionare pubblici di tutte le età e siamo certi che la cornice di piazza Castello contribuirà a renderlo ancora più speciale. L’invito è a partecipare al concerto e a lasciarsi trasportare dalle melodie immortali di Lucio Battisti in uno scenario di rara suggestione, dove musica, luce e bellezza si incontrano”.

Da Prigioniero del mondo a Il tempo di morire, da Mi ritorni in mente a La collina dei ciliegi, passando per Anche per te, Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi, E penso a te, Emozioni, Pensieri e parole, I giardini di marzo, Acqua azzurra, acqua chiara, Vento nel vento, Il mio canto libero, fino a La luce dell'Est, Eppur mi son scordato di te, La canzone del sole e Un’avventura, sono alcuni dei brani immortali di Battisti in programma. L’evento è promosso dalla Proloco Manoppello con il patrocinio del Comune.