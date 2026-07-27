Bucchianico Musica Mundi Festival: quattro giorni di musica, formazione e dialogo tra culture

Quattro giorni con otto concerti, tre conferenze, una mostra fotografica e un laboratorio di formazione nel dialogo interculturale per trasformare Bucchianico in un punto di riferimento della musica d'arte e della crescita dei giovani talenti. Dal 30 luglio al 2 agosto debutta il Bucchianico Musica Mundi Festival, progetto culturale promosso dall'Associazione Culturale Eventi Oggi APS, con la direzione artistica di Mimmo Malandra e la direzione musicale di Luciano Bellini.

Il Festival nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e spirituale del borgo attraverso un programma che intreccia concerti, approfondimenti culturali e attività formative. Spiritualità e intercultura sono i due temi che attraversano l'intera manifestazione, pensata per favorire il dialogo tra linguaggi musicali diversi e l'incontro tra giovani musicisti e artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi in Consiglio regionale a Pescara, erano presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario il sindaco di Bucchianico, Renzo Di Lizio, il M° Mimmo Malandra direttore artistico, il M° Luciano Bellini, direttore musicale, il presidente della Fondazione “Rete Lirica delle Marche” Francesco Ciabattoni, il presidente dell’associazione di promozione sociale “Eventi oggi”, Gerio Costantini, il presidente regionale di “FEDERCORI” Armando Frittella e il presidente della Proloco di Bucchianico Gianluca Di Pasquale.

«Un'iniziativa dall'alto valore culturale che unisce musica, formazione e valorizzazione del territorio - ha detto D’Amario- . Eventi di questo calibro rappresentano attrattori di qualità capaci di far scoprire le ricchezze dei nostri centri storici e delle aree interne. Bucchianico offre uno scenario splendido per un progetto che punta sui giovani e sull'eccellenza: come Regione Abruzzo siamo convinti che questa sia la strada giusta per far crescere il festival e l'attrattività del nostro patrimonio».

Accanto alla programmazione artistica, il cuore del progetto è rappresentato dal laboratorio di musica d'insieme, che per quattro giorni coinvolgerà giovani strumentisti in un percorso orchestrale diretto dal maestro Rocco Masci, con il coordinamento generale del maestro Mimmo Malandra. Il laboratorio culminerà con la nascita del GEMM – Giovane Ensemble Musica Mundi, formazione ideata per offrire opportunità di crescita artistica e inclusione sociale anche a ragazzi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.

«Abbiamo immaginato un festival che mettesse al centro la qualità artistica, la formazione dei giovani e il dialogo tra culture diverse - sottolinea l'organizzatore e direttore artistico Mimmo Malandra -. Bucchianico diventerà per quattro giorni un luogo di incontro tra grandi interpreti e nuovi talenti, con un programma capace di coniugare musica, spiritualità e valorizzazione del territorio».

L'appuntamento sarà impreziosito dalla prima esecuzione assoluta di una nuova ed esclusiva versione di una composizione dedicata al Festival da Monsignor Marco Frisina, preceduta dall'esibizione di un ensemble di sei arpe della scuola media a indirizzo musicale "Teofilo Patini" dell'Aquila.

Per tutta la durata della manifestazione, dal 30 luglio al 2 agosto, il chiostro comunale ospiterà la mostra fotografica "Sinfonia Naturale" della giovane fotografa Giorgia Cinelli, selezionata per l'evento internazionale ImageNation Paris 2025.

Il Bucchianico Musica Mundi Festival si propone così come un progetto capace di coniugare eccellenza artistica, formazione, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, facendo della musica un linguaggio universale di incontro, crescita e dialogo tra culture e tra generazioni diverse, nella speranza di un mondo migliore.