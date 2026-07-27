Joele Semplicino,

la voce giovane dell’impegno civile e sociale

EMERGENZA RIFIUTI E SOSTENIBILITA’ AL VAGLIO DELLE SITITUZIONI: BOTTA E RISPOSTA IN AULA SULLE CARENZE INFRASTRUTTURALI E SULLA GESTIONE DELL'INTERO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.

Joele Semplicino durante il Question Time del cittadino nell’Aula consiliare del Comune di Pescara, 27 luglio 2026.

PESCARA - Ci sono giovani che osservano la realtà e giovani che scelgono di partecipare IN MODO ATTIVO E DEMOCRATICO, ESERCITANDO UNA CITTADINANZA PROPOSITIVA E CONSAPEVOLE. Tra questi c’è Joele Semplicino, studente universitario di Giurisprudenza, iscritto al Network giovani Abruzzo del m5s. Credendo fortemente nei principi e dei valori portati avanti dalla sua forza politica, nella giornata di oggi 27 Luglio ha presentato una interrogazione all’intera giunta comunale sulla questione dei rifiuti, tema che ha acceso gli animi e che sarà oggetto del prossimo consiglio straordinario programmato per il 30 Luglio.

Il Question Time del cittadino

Il 27 luglio 2026, nell’Aula consiliare del Comune di Pescara, Joele ha preso parte al “Question Time del cittadino”, presentando un’interrogazione alla Giunta comunale avente come oggetto il degrado urbano e i rischi igienico-sanitari ad esso associati nella zona di Pescara Colli. Con il suo intervento ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sulla necessità di azioni concrete e tempestive a tutela della salubrità, della sicurezza e della qualità della vita dei residenti. Nel ringraziare il Movimento 5 Stelle per aver ideato e portato avanti uno strumento così importante, si è dichiarato insoddisfatto dell’attuale situazione presente in città. Joele ha sostenuto che il sistema delle fototrappole potrebbe funge da deterrente ma non è uno strumento risolutivo. Successivamente è stato sollecitato l’intervento dell’amministrazione ad applicare eventuali correttivi proposti in consiglio e monitorare la situazione di degrado urbano presente nelle varie aree della città. L’auspicio è quello di un rapido intervento mirato al ripristino del decoro delle strade, con un intervento specifico di bonifica e pulizia per l’aria di Pescara colli.

Una sensibilità nata dall’infanzia

Portare una criticità del territorio all’interno dell’Aula consiliare significa trasformare l’osservazione in responsabilità e la preoccupazione dei cittadini in una richiesta istituzionale chiara. La partecipazione di Joele testimonia il valore di una cittadinanza vigile, capace di ascoltare il territorio, raccogliere i bisogni della comunità e sollecitare risposte nell’interesse collettivo. Per Joele la politica è innanzitutto servizio alla comunità: uno spazio nel quale comprendere i bisogni sociali, tutelare i diritti e contribuire alla costruzione di una città più giusta, inclusiva, sicura e rispettosa.

Fare politica dal basso significa rifiutare la rassegnazione dello spettatore per diventare autori consapevoli del cambiamento, ricordando che la cura della res-publica è il banco di prova più alto della maturità civile di un Paese.