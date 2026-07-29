Gin & Tonic Festival da record a Montesilvano

Si Ã¨ chiusa con un bilancio da record la prima edizione abruzzese del Gin & Tonic Festival, manifestazione itinerante dedicata al mondo del gin e della miscelazione. All'Arena dei Fiori di Montesilvano (Pescara), il lungo fine settimana ha fatto registrare oltre 12mila presenze e piÃ¹ di 10mila Gin & Tonic serviti, confermando la crescita del format nel suo decimo anno di attivitÃ , celebrato con il 10 Years Birthday Summer Tour.

Oltre 400 etichette e masterclass gratuite

Cuore della manifestazione sono stati gli stand con oltre 400 etichette tra marchi nazionali e produttori locali abruzzesi. Grande interesse anche per le masterclass gratuite dedicate alla cultura del gin, guidate da esperti del settore come Marco Bertoncini, e per il Gin Lab, che ha consentito ai partecipanti di realizzare e imbottigliare una propria ricetta personalizzata. A completare il programma, street food, area market con prodotti artigianali e un calendario di dj set, concerti e appuntamenti musicali che hanno animato l'Arena dei Fiori fino a tarda sera.

La collaborazione con GBA Eventi

L'esordio del festival in Abruzzo Ã¨ stato realizzato in collaborazione con GBA Eventi, partner locale che ha seguito gli aspetti organizzativi e produttivi della manifestazione. Gli organizzatori hanno inoltre ringraziato gli sponsor dell'iniziativa â€“ Febo Garden, Effetto Bar, Verobit Sistemi e GVG Ingross â€“ e l'Amministrazione Comunale di Montesilvano per il supporto fornito.

Il tour continua tra Italia ed Europa

Archiviata la tappa abruzzese, il 10 Years Birthday Summer Tour prosegue il suo calendario. Nei prossimi mesi il tour toccherÃ anche Milano, Verona e Bergamo, con ulteriori appuntamenti in fase di definizione.