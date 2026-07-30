Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e PULMINOAMICOÂ® insieme per la mobilitÃ  solidale

29 luglio 2026 - Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e PULMINOAMICOÂ® hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa che avvia, su tutto il territorio della regione Abruzzo, un progetto di mobilitÃ solidale a sostegno di associazioni e Comuni. Un accordo di grande rilievo, che le due realtÃ accolgono con entusiasmo e orgoglio, consapevoli dell'importanza strategica di questa sinergia per il tessuto sociale abruzzese.

Presenti al momento della stipula nella sede di Via Raiale a Pescara per Confindustria Abruzzo Medio Adriatico il Presidente Lorenzo Dattoli, il Direttore Generale Luigi Di Giosaffatte, il Vice Direttore Luciano De Remigis, mentre per PULMINOAMICO il Direttore Alberto MistÃ², e il referente progetto Giovanni Cappelletti (allegata foto).

Con 120 pulmini attivi dalla Lombardia al Lazio, e presenze giÃ consolidate anche in Marche, Umbria e Lazio, da piÃ¹ di 19 anni Pulminoamico rappresenta un modello di collaborazione tra enti pubblici, tessuto imprenditoriale e terzo settore, orientato alla realizzazione di interventi concreti di utilitÃ sociale e alla costruzione di un ponte virtuoso fra profit e non profit.

Il progetto Ã¨ reso possibile grazie alla sponsorizzazione degli imprenditori locali, che sostengono l'iniziativa attraverso l'apposizione del proprio logo sul mezzo, permettendo cosÃ¬ a Pulminoamico di garantire il comodato d'uso totalmente gratuito alle associazioni. Restano infatti a carico di Pulminoamico i costi di acquisto, gestione, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, l'assistenza legale in caso di sinistro e il cambio gomme.

Per Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Ã¨ importante che i propri associati partecipino a questo percorso: aderire significa dare un segno concreto e tangibile di responsabilitÃ sociale d'impresa, ed Ã¨ per questo che l'associazione crede fortemente nella sensibilitÃ e nella generositÃ del proprio tessuto imprenditoriale.

Il primo progetto attivato in Abruzzo riguarda il Comune di Chieti, a favore dell'Associazione La Misericordia: l'iniziativa prevede la concessione, in comodato d'uso gratuito, di un automezzo attrezzato che l'associazione potrÃ utilizzare per il servizio di accompagnamento sicuro, accessibile e affidabile rivolto ad anziani, persone con disabilitÃ e cittadini con difficoltÃ negli spostamenti autonomi, per raggiungere strutture sanitarie, centri di aggregazione, scuole e servizi socio-assistenziali. Ma il progetto di Chieti Ã¨ solo il primo di un percorso piÃ¹ ampio: verranno infatti attivate ulteriori iniziative in altri Comuni della regione, con l'obiettivo di dare un segno di solidarietÃ capillare su tutto il territorio abruzzese.

La raccolta delle adesioni per il progetto di Chieti Ã¨ aperta e sottoscrivibile e si concluderÃ fra circa tre mesi con una cerimonia di consegna del mezzo a La Misericordia e con una targa di ringraziamento personalizzata per tutti gli imprenditori che avranno aderito.

Le aziende interessate a sostenere l'iniziativa possono aderire contattando Confindustria Abruzzo Medio Adriatico o Pulminoamico direttamente.

L'accordo conferma l'impegno di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico nel sostenere le politiche sociali del territorio e nel favorire l'integrazione delle persone fragili, in linea con un percorso di attenzione e vicinanza alla comunitÃ che l'associazione porta avanti da tempo.

Contatti: Laura Federicis

Tel.: 085 432 5543 - 340 557 9577

E-mail: l.federicis@confindustriaabruzzoma.it

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico delle Province di Chieti Pescara e Teramo

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