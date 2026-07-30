Giuseppe D'Incecco un Personaggio della cittÃ  di Pescara

GiovedÃ¬ 30 luglio 2026 alle ore 18 presso la sala Parrocchiale di Santâ€™Andrea in Pescara presentazione del saggio di Licio Di Biase

Giuseppe dâ€™Incecco nacque a Pescara il 26/02/23 in una famiglia dalle radici profondamente legate al territorio: Il padre Loriento era un ferroviere nata a Castellamare Adriatico quando ancora era una dinamica cittadina con una zona collinare rurale e una zona pianeggiante turistica e commerciale; la madre Amalia La Galla era figlia di pescatori e del celebre ParÃ² Pasquale, coraggioso capociurma della marina pescarese.

Cresciuto in una famiglia numerosa e dignitosa di otto figli, Giuseppe conobbe presto il valore de sacrificio: per pagarsi gli studi dava ripetizioni di girono e studiava di notte a lume di candela.

Dopo avere conseguito la maturitÃ scientifica nel 1943 si laureÃ² in Matematica e fisica nel 1950. La sua carriera scolastica fu un susseguirsi di successi nei concorsi ordinari: nel 1957 ottenne la cattedra per le scuole medie e nel 1965 quella per i licei e gli istituti magistrali. Il 30 settembre 1951 sposÃ² Lidia Marcantonio dalla quale ebbe quattro figli: Carmine, Vittoria, Peppino ed Emilia.

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