L'Alexian Group e l'Orchestra Europea per la Pace in concerto in Croazia.

Dopo i successi nei piÃ¹ prestigiosi teatri internazionali, Alexian Group di Santino Spinelli e l'Orchestra Europea per la Pace diretta dal MÂ° Nicola Russo saranno protagonisti in Croazia ad UstiÄ‡a e a Zagabria.

I solisti dei concerti saranno Alexian Santino Spinelli (fisarmonica) e Gennaro Spinelli (violino) da decenni presenti sui piÃ¹ importanti palcoscenici mondiali: dal Teatro alla Scala di Milano al Teatro San Carlo di Napoli, fino alla Carnegie Hall di New York e al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Hanno suonato per ben tre Papi spesso in mondovisione promuovendo il valore artistico, culturale e identitario delle comunitÃ dei rom e sinti.

Â«La musica Ã¨ un linguaggio universale che supera ogni barriera e costruisce ponti tra culture diverseÂ», ha dichiarato Alexian Santino Spinelli. Â«Portare la musica romanÃ¬ nei luoghi piÃ¹ prestigiosi dell'arte rappresenta un passo importante per il riconoscimento della nostra cultura. Questi concerti sono unâ€™occasione per affermare il valore artistico della tradizione romanÃ¬ nel panorama musicale europeo. Attraverso la musica possiamo promuovere dialogo di pace, di rispetto e una nuova consapevolezza culturale e identitaria. L'Orchestra Europea per la Pace, attraverso la musica, veicola un messaggio di pace, di fratellanza e di concordia fra i popoli per un'Europa unita, solidale e senza discriminazioni. CiÃ² che proponiamo Ã¨ una musica romanÃ¬ europea etnosinfonica assolutamente originaleÂ».

I brani cantati in lingua romani sono affidati a quattro cantanti lirici: Nunzio Fazzini (tenore), Vittorio Prudente (baritono), Bianca d'Amore (soprano) e Tania Di Giorgio (soprano). Il primo violino dell'Orchestra Ã¨ il Prof. Marco Bartolini di Fano.

I concerti si terranno il 2 agosto in occasione della Giornata Mondiale del Samudaripen. La mattina al Museo di USTIÄ†A per la celebrazione delle vittime rom di Jasenovac in presenza del Capo dello Stato e il Primo Ministro croato in diretta sulla televisione di Stato e la sera al Pavillon del Parco Zrinjevac di Zagabria.

I concerti sono inseriti in una manifestazione importante e internazionale, sono eventi emozionanti che promuovono una cultura millenaria come quella del popolo rom e il ricordo storico di un eccidio dimenticato. I concerti sono un percorso musicale dall'India, terra d'origine, fino alla Spagna, attraversando i Balcani, l'Est Europa e il jazz manouche. Due grandi eventi per commemorare la Giornata Mondiale del Samudaripen, il genocidio nazifascista di rom e sinti riconosciuto dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa ma non da tutti gli Stati membri.

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