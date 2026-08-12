Estatica: a Pescara una serata dedicata a Baglioni, Venditti e Zero

Secondo e ultimo appuntamento per la rassegna CoverLover che, ogni estate, porta sul palco dell’Arena del porto turistico Marina di Pescara il meglio della musica cantautorale italiana. Dopo il tutto esaurito della serata “Mom per Ornella”, con cui è stato dedicato un omaggio alle immense Mia Martini, Mina e Ornella Vanoni, il 16 agosto sarà la volta di tre grandi icone al maschile: Claudio Baglioni, Antonello Venditti e Renato Zero.

L’evento, che rappresenta la dodicesima edizione del festival “E cantava le canzoni…” e che già va verso il sold out, vedrà alternarsi sul palco del Marina di Pescara Notte di Note per Baglioni, Terzacorsia per Venditti e Fabio Ricci & Band per Zero. Musica live, racconti e memorie saranno gli ingredienti per una serata all’insegna della musica italiana.

Si inizia con Notte di notte, il progetto musicale di Salvatore Guido, pianista, interprete e cantautore che, da oltre trent’anni, porta sui palchi il repertorio di Claudio Baglioni, artista che lo accompagna fin dall’adolescenza e che ha profondamente influenzato il suo percorso musicale. Durante le sue esibizioni, il pianoforte diventa il filo conduttore di un viaggio fatto di musica, poesia e parole capaci di arrivare al cuore. Nel concerto al porto turistico porterà sul palco alcuni dei più grandi successi di Baglioni “Sabato pomeriggio”, “La vita è adesso” e “Strada facendo”.

Per rivivere le emozioni delle canzoni di Venditti ci saranno i Terzacorsia, una realtà artistica indipendente che da oltre vent’anni crea, produce e porta in scena spettacoli musicali, produzioni teatrali e progetti culturali originali. Nel corso degli anni ha dato vita a numerosi progetti: concerti di musica originale, spettacoli dedicati ai grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, produzioni teatrali, incontri culturali e collaborazioni con importanti personalità del panorama artistico. Il suo frontman Gianluca Di Febo, musicista, cantante, compositore e insegnante di pianoforte, salirà sul palco con Giuseppe Cantoli alla chitarra, Nicola Di Noia al basso, Fabrizio Palermo alle tastiere e Alessio Palizzi alla batteria. Tra i brani in scaletta, non mancheranno tre grandi classici del repertorio di Venditti come “Alta marea”, “Ci vorrebbe un amico” e “Sotto il segno dei pesci”.

Per tutti i “sorcini” che parteciperanno allo spettacolo, il carisma di Renato Zero sarà interpretato da Fabio Ricci, cantante showman “impersonator” di Renato Zero. Istrionico e poliedrico, è dotato di una strabiliante somiglianza fisica, vocale e con un’importante formazione teatrale che gli permette di interpretare con profondità e passione l’artista. Suoneranno con lui Lorenzo Poliandri alla batteria, Simone Sulpizio al basso, Matteo Ortenzi alle chitarre e Francesco Di Marco alle tastiere, eseguendo brani di grande successo come “Cercami”, “Triangolo” o “I migliori anni”.