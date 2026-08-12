Estatica: a Pescara tornano l’Harbour Reggae Festival e il Combat Rock con gli AC/DC

Settimana di Ferragosto in musica al porto turistico Marina di Pescara dove il 14 e il 17 agosto sono in programma due nuovi appuntamenti con la rassegna Estatica. Due eventi per altrettanti format di successo che torneranno a infiammare l’Arena sotto il coordinamento di Spray Records. Il primo evento in calendario è l’Harbour Reggae Festival che venerdì 14 agosto consentirà di fare un viaggio musicale tra le calde e coinvolgenti atmosfere musicale della Giamaica. La rassegna, che rende omaggio ai valori universali di pace, libertà e uguaglianza tra i popoli che hanno reso il reggae un linguaggio capace di unire persone di ogni provenienza, prenderà il via alle 19. A salire sul palco saranno The Oddroots, una reggae band italiana nata a Roma, riconoscibile per un sound originale che affonda le proprie radici nel reggae e nello ska, arricchendole con influenze soul, jazz e afro. Special guest della serata saranno Kalafi, nome d'arte di Francesco Posca, un artista reggae e dancehall originario della Calabria, profondamente influenzato dalla cultura giamaicana e dal messaggio universale di Bob Marley, e Don Tino, una delle figure di riferimento della scena reggae italiana, ideatore e curatore del festival con Carlo Marcone.

E ancora, la serata sarà animata da Omar Faye Gawane, conosciuto come "Golden Voice of Africa", un cantante originario del Senegal, da molti anni protagonista della scena reggae italiana, MC Laye, un artista capace di muoversi con naturalezza tra reggae, hip hop e sonorità urban, Nesta, la voce della band Kinky People Jamrock e Rasta Uno Sound, veterani della musica reggae in Abruzzo. Il 17 agosto, si cambia musica per l’ultimo appuntamento della rassegna Combat Rock, curata dal direttore artistico Simone Flammini. Dopo gli eventi i primi 4 appuntamenti della rassegna che hanno registrato un successo in termini di pubblico e gradimento - Bowie vs Depeche Mode, Genesis vs Toto, Legends of guitars e The Biggest Combat Rock Band – a chiudere il calendario dedicato al rock sarà “AC/DC All Stars Rock Night”, una serata interamente dedicata agli Ac/Dc. Sul palco si alterneranno diversi musicisti che hanno militato nel corso degli anni negli Hells Bells, la più longeva AC/DC tribute band italiana, capitanata come sempre dallo storico singer Flammini, e altri special guest d'eccezione, per raccontare in un infuocatissimo show di due ore la storia del gruppo australiano che ha cambiato per sempre il concetto di Rock'n'Roll.