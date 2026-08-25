Santa Teresa di Spoltore: al via la Festa patronale 2026 tra tradizione e spettacolo

Santa Teresa di Spoltore si prepara a vivere la Festa Patronale di Santa Teresa d'Avila V. e D., organizzata dal Comitato Festa locale insieme a Don Giovanni Cianciosi, in collaborazione con il Comune di Spoltore. L'evento, molto atteso, animerÃ la cittadinanza dal 27 al 30 agosto, unendo momenti di profonda devozione religiosa a un ricco calendario di appuntamenti civili e di intrattenimento. Il programma religioso prenderÃ il via dal 27 al 29 agosto con il Triduo di preparazione alla festa, che prevede la recita del S. Rosario alle ore 18 e la S. Messa predicata da Don Mario Barbiero alle ore 18.30. I solenni festeggiamenti religiosi culmineranno domenica 30 agosto con le Sante Messe mattutine dalle ore 9 alle ore 11, il S. Rosario alle ore 18 e la S. Messa Solenne delle ore 18.30, a cui seguirÃ la tradizionale processione per le vie della parrocchia e i suggestivi fuochi pirotecnici.

Accanto alla spiritualitÃ , la manifestazione offrirÃ ai residenti e ai numerosi visitatori un programma civile ricco di appuntamenti musicali a Piazza Marino di Resta. I festeggiamenti inizieranno ufficialmente giovedÃ¬ 27 agosto alle ore 12, seguiti alle ore 19.30 dall'apertura degli stand gastronomici (presenti tutte le sere) e alle ore 21.30 dallo spettacolo musicale "Studio Uno - Tributo a Mina". La kermesse proseguirÃ venerdÃ¬ 28 agosto e sabato 29 agosto con gli eventi curati da Power Eventi. Nello specifico, venerdÃ¬ 28 agosto, il pubblico potrÃ assistere alle ore 21.30 all'atteso concerto della tribute band "Le Orme dei Pooh", un viaggio emozionante attraverso i piÃ¹ grandi successi della nota formazione italiana che ha fatto la storia della musica leggera. Sabato 29 agosto, la serata si aprirÃ alle ore 21 con la Chic Live Band, un gruppo esplosivo, dinamico e di grande professionalitÃ capace di coinvolgere tutti i presenti con un repertorio vastissimo e originale a trecentosessanta gradi che spazia dagli anni '50 fino alle hit piÃ¹ attuali, passando per brani rock, dance, reggaeton e revival reinterpretati con grinta e simpatia.

A seguire la serata continuerÃ con un coinvolgente DJ set firmato da DJ Comollo, direttamente da Radio 105, pronto a far scatenare la piazza al ritmo dei brani piÃ¹ amati della scena radiofonica e dance italiana; a seguire per Radio Wow ci sarÃ Jeanine Fakko con il suo Dj set fino a tarda notte. Il sipario sulla festa calerÃ domenica 30 agosto quando alle ore 21.30 ci sarÃ la serata dell'organetto abruzzese: questo imperdibile appuntamento, impreziosito dalla partecipazione del maestro Pierluigi Raggiunti, rappresenta un momento importante dedicato alla riscoperta, alla valorizzazione e alla salvaguardia delle piÃ¹ autentiche tradizioni folkloristiche locali, celebrando il suono inconfondibile e festoso dell'organetto che da sempre fa parte dell'identitÃ culturale e musicale d'Abruzzo.