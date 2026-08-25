Prosegue il programma di disinfestazione di Ambiente spa, previsti interventi anche in occasione di eventi pubblici

"In relazione alle iniziative per il contrasto alla possibile diffusione degli arbovirus trasmessi da zanzare, tra cui il virus West Nile, Ambiente spa sta continuando il regolare programma di disinfestazione in cittÃ . Il programma Ã¨ consultabile su https://ambientespa.net/pescara/disinfestazione-e-derattizzazione. Pur non essendo stata registrata alcuna situazione emergenziale nella Regione Abruzzo, in particolare a Pescara, Ambiente spa ha predisposto interventi aggiuntivi a quelli ordinari, su richiesta del Comune, che Ã¨ in costante contatto con la Asl. Queste misure preventive supplementari e prudenziali vengono messe in atto in occasione degli eventi pubblici, come concerti e manifestazioni, con l'obiettivo di garantire le migliori condizioni di prevenzione e sicurezza per cittadini e partecipanti".

Ne danno notizia l'assessore Claudio Croce e il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli, aggiungendo che "siamo pronti ad intervenire se la Asl dovesse dare indicazioni specifiche". Inoltre si ricorda a tutti i cittadini di "collaborare attivamente attraverso piccole attenzioni che contribuiscono al raggiungimento di risultati significativi nel prevenire la proliferazione di zanzare e altri insetti nocivi e molesti". Si tratta di misure, sottolineano Croce e Chiavaroli, che vanno osservate e rispettate durante tutto l'anno e sono regolamentate dal Comune giÃ dal 2009 (come previsto dall'art. 14 del Regolamento di igiene e sanitÃ del Comune di Pescara).

Ãˆ vietato, ad esempio, l'abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, teli di plastica, buste ecc.) cosÃ¬ come Ã¨ vietato l'abbandono di rifiuti, mentre giardini e orti devono essere innaffiati in modo da evitare ristagni d'acqua, anche nei sottovasi. I terreni incolti devono essere mantenuti privi di erbacce e rifiuti. Grondaie, caditoie, tombini vanno ispezionati e ripuliti e nei cantieri vanno evitati ristagni d'acqua e accumulo di rifiuti. Va altresÃ¬ scongiurato il formarsi di raccolta d'acqua nei depositi di materiali di ogni genere. "Sono misure di buon senso che si rendono opportune sempre, in qualsiasi momento". Si ricorda infine che "non si rilevano condizioni di emergenza: le attivitÃ di prevenzione proseguono regolarmente e in via prudenziale. Anche i cittadini possono fare la loro parte con semplici gesti quotidiani, contribuendo cosÃ¬ a ridurre la presenza delle zanzare e a tutelare la comunitÃ e l'ambiente".