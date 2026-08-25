Giusy Ferreri in concerto mercoledì 2 settembre a Civitaquana

Giusy Ferreri sarà in concerto mercoledì 2 settembre a Civitaquana, in piazza Umberto I, a partire dalle ore 21,30. Ingresso libero. Per la cantante siciliana il 2026 è un anno ricco di sorprese, perché ha visto l’uscita - in piena estate - del nuovo singolo "Vuoto cosmico", attualmente in rotazione nell'airplay. Si tratta del secondo capitolo della sua collaborazione con Michele Canova Iorfida, iniziata a gennaio con il brano "Musica Classica". Per quanto riguarda "Vuoto cosmico", il pezzo è disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e anche su YouTube, con il relativo videoclip, dallo scorso 14 agosto.

Da sottolineare che "Vuoto cosmico" conferma la ricerca della Ferreri di nuovi stimoli e collaborazioni e porta le firme di Michele Iorfida, Vincenzo Colella, Flavio Strabbioli e Francesco Lovisetto. Il brano è stato prodotto, realizzato e mixato da Michele Canova Iorfida nel Kaneepa studio di Milano. Ferreri prosegue dunque la propria carriera professionale con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica, dopo avere intrapreso un percorso parallelo con la band ‘alternative rock’ Bloom. Ma Giusy non finisce di sorprenderci in questo anno pieno di novità, che la vedrà al suo esordio anche come scrittrice con la pubblicazione del primo romanzo "Le Voci Interrotte", un noir visionario edito da Solferino Editore, il prossimo 15 settembre.

Tornando alla musica, Giusy Ferreri farà tappa a Civitaquana con “Live 2026”, il tour iniziato in primavera, che andrà avanti fino a fine settembre. L’artista sarà accompagnata sul palco dalla sua band, composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Messasi in luce tanti anni fa nel talent show "X factor", Ferreri annovera nel proprio repertorio successi come "Non ti scordar mai di me", "Novembre" e "Partiti adesso". Ha inoltre partecipato quattro volte al Festival di Sanremo: nel 2011 con "Il mare immenso", nel 2014 con "Ti porto a cena con me", nel 2017 con "Fa talmente male" e nel 2022 con "Miele".