In Comune il convegno sul nuovo Ccnl Funzioni Locali 2025-2027: l’Aran incontra le amministrazioni del territorio

Un’occasione di formazione, approfondimento e confronto sulle novità della contrattazione collettiva nazionale e sulle prospettive del rinnovo contrattuale del comparto Funzioni Locali. Venerdì 18 settembre 2026, dalle ore 9:30 alle 13:30, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, si svolgerà il convegno dal titolo “Verso il nuovo CCNL – Funzioni Locali 2025-2027. L’ARAN incontra le Amministrazioni del territorio”, dedicato in particolare agli impatti sul riconoscimento del merito e della performance. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Pescara con la compartecipazione di ANCI Abruzzo e della Camera di Commercio Chieti-Pescara, nasce con l’obiettivo di approfondire le principali novità della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Locali e le ricadute che queste avranno sull’organizzazione e sulla gestione del personale degli enti.

L’iniziativa rappresenta un momento di particolare rilievo rivolto ad amministratori, segretari comunali, dirigenti e personale del comparto e si inserisce nell’ambito della collaborazione avviata con l’ARAN su tematiche di specifico interesse per il Comune di Pescara. La presenza di autorevoli rappresentanti dell’Agenzia e di esperti della materia consentirà di offrire ai partecipanti un quadro aggiornato sulle prospettive e sugli sviluppi del rinnovo contrattuale, affrontando questioni centrali come le relazioni sindacali, il rapporto di lavoro, il trattamento accessorio, il welfare integrativo e i limiti alla spesa del personale. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Pescara e vicepresidente del Consiglio nazionale ANCI, Carlo Masci, e del presidente di ANCI Abruzzo e sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi.

La sessione dedicata alle relazioni sarà introdotta e moderata da Pasquale Monea, segretario generale della Camera di Commercio Chieti-Pescara, esperto e autore sul lavoro pubblico per Il Sole 24 Ore e Maggioli Editore. Interverrà Valentina Lealini, dirigente ARAN, con una relazione dal titolo “Le novità del CCNL: relazioni sindacali e rapporto di lavoro”. A seguire Pierluigi Mastrogiuseppe, dirigente ARAN, affronterà “Le novità in materia di costituzione dei fondi del trattamento accessorio e welfare integrativo”, mentre il consigliere Giampiero Pizziconi, magistrato della Corte dei Conti, approfondirà il tema “I limiti alla spesa del personale”.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata alla tavola rotonda “Principi costituzionali e normativi e nuove politiche di gestione del personale pubblico”, moderata e conclusa da Pasquale Monea. Parteciperanno Paola Sabella, segretario generale della Camera di Commercio di Messina e presidente OIV; Vera Fanti, professoressa ordinaria di Diritto amministrativo presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; e Fabio Zuccarini, direttore generale del Comune di Pescara. La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione attraverso il link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-verso-il-nuovo-ccnl-funzioni-locali-2025-2027-1998343866298.