A Montesilvano un Open day sulla prevenzione oncologica

Un Open day dedicato alla prevenzione oncologica, con accesso libero. Ãˆ l'iniziativa che verrÃ ospitata venerdÃ¬ 2 ottobre, dalle ore 9 alle 13, al Consultorio familiare di Montesilvano. Durante la mattinata il personale fornirÃ informazioni sui programmi di screening oncologico per la prevenzione dei tumori della cervice uterina, della mammella e del colon-retto, sugli esami previsti e sulle nuove modalitÃ telematiche per riceverne l'esito. SarÃ inoltre possibile prenotare gli screening. Le donne dai 25 ai 30 anni potranno effettuare il Pap test, se non eseguito negli ultimi tre anni; quelle dai 30 ai 64 anni potranno sottoporsi al test Hpv, se non effettuato negli ultimi cinque anni. Gli esami saranno eseguiti nella stessa mattinata, senza appuntamento, in due ambulatori dedicati.

Le donne dai 50 ai 69 anni potranno prenotare la mammografia, se non eseguita negli ultimi due anni. Donne e uomini della stessa fascia di etÃ potranno ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto fecale, se non ricevuto negli ultimi due anni. Saranno disponibili anche consulenze rivolte agli uomini sul virus Hpv, sulle modalitÃ di contagio e sulla trasmissione. Per informazioni Ã¨ possibile contattare i numeri 085.4253351 e 085.425.3390 oppure scrivere a consultorio.montesilvano@asl.pe.it. L'iniziativa Ã¨ promossa dalla Uosd Assistenza Consultoriale - sede di Montesilvano, diretta da Maria Carmela Minna, e si svolgerÃ nei locali del Consultorio in via Carmine d'Agnese, all'interno del Distretto sanitario, al piano terra.