Travaglio al Teatro Massimo il 12 novembre con "Cornuti e contenti - Ma non sarÃ  anche colpa nostra?"

Marco Travaglio sarÃ di scena al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 12 novembre alle ore 21 con "Cornuti e contenti - Ma non sarÃ anche colpa nostra?". Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Â«Nel mio nuovo spettacolo, sempre con il linguaggio satirico che ci fa sorridere amaramente anche delle cose piÃ¹ serie e tragiche, offro agli spettatori un manuale di autodifesa per provare a invertire la rotta dal basso. E per smetterla di essere un popolo di cornuti contenti. Dopo aver denunciato tante volte la mala-politica e la mala-informazione, penso che sia venuto il momento di guardarci allo specchio e cercare le nostre magagne. PerchÃ© milioni di italiani votano sempre per chi poi li tradisce, o addirittura li ha giÃ traditi e si propone di rifarlo? PerchÃ© milioni di persone premiano, dalla carta stampata ai social, dalla televisione alla radio, quei media e quei programmi che sfornano sistematicamente bufale e bugie? Se veniamo continuamente truffati da politici pessimi e/o incapaci Ã¨ anche perchÃ© li votiamo anzichÃ© lasciarli senza un seggio e costringerli ad andare a lavorare: come se godessimo ad affidare la soluzione dei nostri problemi a chi ne Ã¨ la causa. Se veniamo continuamente disinformati e manipolati Ã¨ perchÃ© non ci ribelliamo a chi prende in giro, lasciando certi giornali in edicola, certi siti e certi social senza like, certi programmi in tv e in radio senza audience. FinchÃ© avranno successo, continueranno a truffarci. Anche su questioni drammatiche, come la guerra mondiale in cui ci stanno trascinando e la fine dell'indipendenza della magistratura che vogliono farci inghiottire nel referendum sulla separazione delle carriere (a cui sarÃ dedicato un capitolo del recital per chiarire con parole semplici di che si tratta). E come lâ€™astensione, che molti italiani scambiano per unâ€™estrema forma di ribellione al Sistema, mentre ne Ã¨ l'assicurazione sulla vita (ad astenersi sono gli elettori liberi e dunque incazzati che potrebbero cambiare tutto, mentre i voti di scambio e di abitudine continuano ad arrivare, per la gioia di chi non vuole cambiare nulla)Â», dichiara Marco Travaglio.