A Pescara esperti e volontari si incontrano per discutere di maltempo, prevenzione e gestione delle emergenze legate ai cambiamenti climatici

Capire come sta cambiando il clima, conoscere i fenomeni meteorologici estremi e, soprattutto, imparare a trasformare la previsione in prevenzione.

È questo l'obiettivo del convegno “Protezione Civile e Meteo – Prevenire, Prevedere, Proteggere”, organizzato dall’Associazione Val Pescara Protezione Civile odv, che si terrà

sabato 24 ottobre 2026

dalle ore 9:00 alle 13:00

Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Un appuntamento che vuole mettere attorno allo stesso tavolo meteorologi, climatologi, geologi, Protezione Civile, istituzioni e volontariato, per affrontare un tema sempre più importante per la sicurezza delle comunità.

I cambiamenti climatici e l'aumento degli eventi meteorologici intensi rendono infatti fondamentale rafforzare la capacità di prevedere i fenomeni, comunicare correttamente il rischio e preparare il territorio ad affrontare le emergenze.

Il programma prevede una serie di interventi dedicati ai diversi aspetti della prevenzione. Si parlerà di cambiamento climatico e scenari futuri con particolare attenzione all’Abruzzo, di eventi meteorologici e rischio sul territorio, di comunicazione degli eventi estremi, di meteorologia operativa e dei nuovi strumenti a disposizione dei sistemi di prevenzione e allertamento.

Tra i relatori figurano Gabriele Curci, professore associato dell’Università dell’Aquila, Catia Di Nisio, presidente dell’Ordine dei Geologi d’Abruzzo, Margherita Erriu, meteorologa RAI Meteo, Valentina Colaiuda, tecnico in radar meteorologia del Centro Funzionale d’Abruzzo, e Giovanni D’Alessandro, responsabile della Protezione Civile del Comune di Pescara.

I lavori saranno moderati dal giornalista Pietro Lambertini e prevedono, dopo gli interventi, una tavola rotonda con i relatori e uno spazio dedicato alle domande del pubblico

«La prevenzione parte dalla conoscenza – sottolinea il presidente dell’Associazione Val Pescara Protezione Civile, Antonio Romano –. Oggi non è più sufficiente intervenire quando l'emergenza è già in corso. Dobbiamo essere capaci di leggere i segnali, comprendere i fenomeni e preparare cittadini e territori.

Con questo convegno vogliamo creare un momento di confronto tra competenze diverse e avvicinare sempre di più la popolazione alla cultura della prevenzione».

L’iniziativa è rivolta a cittadini, volontari di Protezione Civile, studenti, professionisti e operatori del settore e vuole rappresentare un momento di formazione, informazione e sensibilizzazione.

Il messaggio scelto per accompagnare l’evento sintetizza lo spirito della giornata:

“Conoscere il meteo per proteggere il futuro.”

La prevenzione è la nostra forza. La conoscenza è la nostra bussola.